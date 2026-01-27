САЩ пак са се подвели по Путин за мира в Украйна, поставят неизпълнимо условие пред Киев

Вече се нагледахме на редица примери, в които администрацията на Доналд Тръмп се обръща на 180 градуса при най-малкото "побутване" ту от Москва, ту от Киев. Непостоянната позиция на американския президент и пратениците му в мирните преговори са довели до поредна такава ситуация. Според Financial Times, които цитират осем души, запознати с последните дискусии в Абу Даби в тристранен формат САЩ-Русия-Украйна (23-24 януари), американците отново са се подвели по исканията на диктатора Владимир Путин.

Дайте Донбас на Русия, само тогава ще има гаранции за сигурност и оръжия

Администрацията на Тръмп е казала на Украйна, че гаранциите за сигурност от страна на САЩ са обвързани с предварителното съгласие на Киев за мирно споразумение, което вероятно ще включва отстъпване от Донбас и предаване на региона в ръцете на Русия, твърдят източниците.

Вашингтон също така е предложил да обещае на Украйна повече оръжие за подсилване на армията ѝ в мирно време, ако – като цена за мира с Русия – тя се съгласи да изтегли силите си от онези части на източния регион, които все още контролира.

Предаването на целия регион на Донбас (Донецка и Луганска област) на Руската федерация е "червена линия" за украинския президент Володимир Зеленски. Преди дни той повтори позицията си, че това няма да се случи при никакви обстоятелства.

Руският диктатор Владимир Путин настояваше за контрол над Източна Украйна още преди да е започнал пълномащабната инвазия през февруари 2022 г., защото в Донбас е украинският "крепостен пояс" (градовете Краматорск, Славянск, Дружковка и Константиновка), а превземе ли го, армията му лесно може да продължи навътре в Украйна през полета, непригодни за изграждане на защитни съоръжения: Уж като "отстъпка": Путин предложил идея, която ще сбъдне негова 11-годишна мечта в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Украински и европейски официални лица описват позицията на САЩ като опит да принудят Киев да направи болезнени териториални отстъпки, които Москва изисква във всяко споразумение.

САЩ не са одобрили окончателно гаранциите, макар Зеленски да каза, че са на 100% готови

Съединените щати все още не са дали окончателното си одобрение на нито едно от споразуменията в 20-точковия план за мир, актуализиран след разговори с Киев и преработен от първоначалната си 28-точкова версия, писана под явната диктовка на Кремъл. Това е факт, въпреки че Зеленски заяви, че текстовете на гаранциите за сигурност, които е обсъдил с Доналд Тръмп в Давос миналата седмица, са "100% готови". Отдавна се твърди, че в тях ще бъде заложена клауза, подобна на чл. 5 от Североатлантическия договор (договора на НАТО) - тоест, че атака срещу Украйна ще се счита за нападение срещу нейни съюзници и те ще се намесят със сила.

Висш украински служител казва пред Financial Times, че САЩ "спират всеки път, когато може да бъдат подписани гаранциите за сигурност".

След срещата на Тръмп със Зеленски във Вашингтон миналия месец американски служители заявиха, че предложението за гаранции за сигурност от страна на САЩ „няма да бъде на масата завинаги“, без да дават подробности: САЩ обещават на Украйна сигурност, подобна на тази по член 5 на НАТО, но "намалението" скоро изтича.

Украйна иска да потвърди гаранциите за сигурност от САЩ, преди да се откаже от каквато и да е територия. Щатите обаче смятат, че Киев трябва да предаде Донбас, за да приключи войната, и не правят много, за да окажат натиск върху Путин да се откаже от едно от най-твърдите си искания, добавят сега източниците на медията. Така притисната е жертвата, а не агресорът, който даде начало на войната.

Белият дом отрече

Анна Кели - заместник-прессекретарят на Белия дом - отхвърли твърдението, че гаранциите са обвързани с каквото и да е условие. „Това е напълно невярно – единствената роля на САЩ в мирния процес е да съберат двете страни, за да сключат споразумение. Жалко е, че Financial Times позволява на злонамерени лица да лъжат анонимно, за да провалят мирния процес, който е в отлично състояние след историческата тристранна среща в Абу Даби през уикенда", каза тя.

След преговорите в Абу Даби обаче няма никакъв пробив - напротив, само стана ясно, че Русия няма да отстъпи от максималистичните си искания: Украйна "да напусне Донбас": Русия отиде на тристранни преговори без намерение за отстъпки.

Неназовано лице, запознато с позицията на САЩ, казва, че Вашингтон „не се опитва да наложи териториални отстъпки на Украйна“. „САЩ заявиха, че гаранциите за сигурност зависят от това и двете страни да се съгласят на мирно споразумение, но съдържанието на мирното споразумение зависи от Русия и Украйна". Москва обаче засега не е дала индикации, че би отстъпила от желанието си да контролира изцяло Донбас.

От украинската президентска администрация засега коментар няма, но високопоставен служител в Киев посочва, че американците „използват гаранциите... за да принудят Украйна“ да направи отстъпки, които според тях могат да „привлекат Русия към преговорите“.

"Свободна икономическа зона"

САЩ натискат Украйна да изтегли войските си от Донбас, за да създаде „свободна икономическа зона“, каквото и да означава това. Зеленски вече допусна подобен ход, но само ако руската армия се изтегли назад на същото разстояние от определена линия и ако зоната остане международно призната като украинска територия.

Първоначално Вашингтон заяви, че иска „демилитаризирана зона“, която да бъде международно призната като руска територия. Москва обяви, че ще се съгласи да разположи националната гвардия и полицията в такава зона вместо въоръжените си сили. След съпротивата от Киев и европейските му партньори обаче Тръмп в крайна сметка постигна компромис със Зеленски. Той се съгласи, че районът може да бъде контролиран от неутрална сила.

На 26 януари Зеленски потвърди втора тристранна среща, която ще се проведе по-късно тази седмица, но заяви, че „остава да се извърши допълнителна дипломатическа работа“ по „сложни политически въпроси, които остават нерешени“. Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че тристранните дискусии ще продължат, но в "неприятелска" атмосфера.