Оставката на Румен Радев:

28 януари 2026, 09:56 часа 271 прочитания 0 коментара
Зад кулисите на преговорите за мир в Украйна. Превзехме Покровск, но не съвсем – руска реалност (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Европа ясно осъзнават и то все повече, че ЕС трябва да бъде има собствена армия и че наборната военна служба трябва да бъде върната. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха.

Сибиха даде пространно интервю за "Европейская правда" и разкри интересни детайли за преговорния процес за мир. И коментира специално Валерий Залужни, сегашния посланик на Украйна във Великобритания, който беше главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Сибиха каза, че финалната дума за украинската дипломация винаги е на украинския президент Володимир Зеленски. Освен това, украинският външен министър говори и за Беларус, с визия как Александър Лукашенко е непризнат за президент след видимите измами на изборите и че той се мъчи да запази отношения със Запада, тъй като знае какво в крайна сметка ще се случи с руската агресия и че тя е обречена на неуспех. Сибиха ясно демонстрира, че Украйна има амбиция да види обединена демократична общност в Беларус, но и в Молдова, що се отнася до Приднестровието, като похвали проевропейския курс на Кишинев. "За нас алфата и омегата на външната политика сега е да спрем руската агресия срещу Украйна, както и да създадем в Европа и в Украйна такава инфраструктура за сигурност, която да ни предпази от повторение на руска агресия", подчерта украинският външен министър, с уговорката, че Киев се цели да стане член на НАТО все някога и Русия няма да спре това. Отделно, Сибиха каза и, че за да има истински мир, виновните за войната трябва да бъдат осъдени пред международен трибунал и че има подготвен документ за такъв трибунал, който чака подпис от Европейския съвет – ОЩЕ:

На този фон – пореден видеоклип с предполагаемо руско военно престъпление циркулира в Украйна. Става въпрос за удар с FPV дрон срещу двама цивилни в района граничното украинско село Грабовско, област Суми (ВИДЕО, 18+ - има възрастово ограничение, може да бъде видяно само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х" и само ако са логнати в профила си)

А че Путинова Русия изобщо не гледа към справедлив и устойчив мир е видимо отдавна, но украинското издание "Милитарний" даде още един щрих в подкрепа на това. Изданието се е добрало до документи за обществени поръчки за снаряди и боеприпаси в Русия. Русия е поръчала милиони снаряди с различни калибри в периода 2024-2025 г., включително повече от 1,7 милиона 152-милиметрови снаряда (1 700 000 броя) само през 2025 г., както и големи количества 122-милиметрови снаряди (850 000 броя), 120-милиметрови боеприпаси за минохвъргачки (1 900 000 броя) и тежки 203-милиметрови (60 000 броя) и 240-милиметрови боеприпаси (20 000 броя). Данните сочат за нарастващи разходи за прецизно насочвани снаряди и зависимост от няколко ключови производители, доставящи над 95% от снарядите с голям калибър.

В дневния си обзор ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната – обръща внимание на материала на FT, че САЩ притискат Украйна да се откаже от Донбас в замяна на американски гаранции за сигурност. Русия може да превземе остатъка от Донецка област най-рано към август, 2027 година, и то ако запази темп на настъпление като този от ноември, 2025 година – през декември и януари руският натиск спадна много значително. А в профила си в "Х" Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, обвини автора на материала във FT, че пречи на мирния процес, защото казва очевидната истина: Русия иска да окупира Донбас без да прави компромис за каквото и да било – ОЩЕ: САЩ пак са се подвели по Путин за мира в Украйна, поставят неизпълнимо условие пред Киев

Междувременно Украйна и Полша постигнаха споразумение за увеличаване на вноса на газ в Украйна. До края на април, 2026 година, капацитетът трябва да се увеличи от 15,3 млн. кубика годишно до 18,4 млн. кубика.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

В цитирания по-горе обзор на ISW е обърнато внимание и на поредните лъжи на началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов за ситуацията на фронта в Украйна. Герасимов твърди, че от 1 януари насам руската армия овладяла още 500 квадратни километра украинска земя. ISW посочва, че има визуални доказателства, че руснаците са разширили военните си операции в зона от допълнителни 265,45 квадратни километра т.е. дори не са превзели окончателно тази територия. И признание от Герасимов за Покровск – там руската армия още „разчиствала“ след като през декември руското военно министерство обяви града за превзет, но от сводките на украинския генщаб, от множеството геолокализирани видеокадри и дори от анализите на редица Z-канали е ясно, че боевете в Покровск и Мирноград си продължават. Руският генерал обаче заговори как руската армия вече развивала настъпление на север, към Добропиля – боевете там си продължават вече два месеца по поречието на река Казений Торец, без особени промени на позиции. Украинският 7-ми десантно-щурмови корпус, който отговаря за отбраната на Покровск и Мирноград, съобщава, че боеве в градски условия текат в центъра на Мирноград и че украинските сили продължават да блокират руските в опита им да настъпят по линията Мирноград - Красни Лиман - Родинско. За Покровск основният руски фокус е върху западното предградие Гришино, като руснаците опитват да трупат хора в индустриалната зона на Покровск, но наскоро опит за вкарване на повече руски войници е бил посрещнат с унищожителни удари с дронове - ОЩЕ: Руски войници се предадоха на украински робот. Z-подигравки към Герасимов: Кажи, че сме превзели Киев (ВИДЕО)

Руското военно командване вдига неистов шум, че руската армия превзела поредно незначително украинско село, за да подхранва лъжата, че руската военна победа в Украйна е неизбежна, заключва ISW. А украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че в Купянск украинската армия вече може по-спокойно да поеме въздух, там има само отделни малки и изолирани руски щурмови групи. Но южно от града, точно в района на Купянск-Узловой – селото, което Герасимов обяви за превзето от руснаците – ситуацията е по-сложна, защото руснаците още имат добри предмостия през река Оскол, казва "Офицер":

По-ниската интензивност на сухопътните военни действия в Украйна се запазва. На практика на дневна база промяна няма, според данните на украинския генщаб. На 27 януари е имало 105 бойни сблъсъка спрямо 103 на 26 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 275 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 48 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3903 изстреляни снаряда, като това е с около 70 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7915 FPV дрона, което е с около 450 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление пак е най-горещо – 32 руски пехотни атаки са били отбити там през последните 24 часа съгласно официалната украинска информация. Още 22 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, в Запорожка област. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 11 руски пехотни атаки. Само в тези три направления е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки през последното денонощие – в Лиманското, Купянското и Южнослобожанското направление са станали общо 10 руски пехотни атаки, на практика във всяко направление е имало по 3-4. За Южнослобожанското направление, при Вовчанск, руснаците хвърлят повече резерви в боя, съобщава украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов.

(КАРТА) В Славянското направление изглежда руснаците най-накрая са превзели село Орехово-Васильовка, което се намира близо до Часов Яр. За това има както украински данни, така и твърдение на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар".

ОЩЕ: На фронта не може: Русия натиска Украйна за капитулация с познати проксита, Киев пак работи за "Томахоук" (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 1 балистична ракета "Искандер-М" и 146 далекобойни дрона по цели в Украйна. От изстреляните дронове 90 са били клас "Шахед". Свалени са общо 103 дрона, гласи информацията в сводката на украинските ВВС. На 22 места е имало удари от преминали през украинската ПВО руски дронове. В Киев, заради руска въздушна атака са загинали 2 души, ранени са още 4 след удар на руски дрон "Шахед" в апартамент в седеметажна жилищна сграда, съобщава украинската спасителна служба в официалния си профил във Facebook. В Запорожие има 6 повредени от руски въздушен обстрел сгради, а кметът на Кривой Рог Олександър Вилкул информира за руски обстрел с балистични ракети, ранени са двама души:

Тази нощ над контролирана от руснаците територия са свалени общо 75 далекобойни дрона, като най-много – 24, са свалени над Краснодарския край, а още 23 – над Крим. В Краснодарския край изглежда цел е била рафинерията "Илски":

