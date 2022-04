Британски военни: Близо 20 руски кораби все още могат да нанасят удари по украинските цели

Около 20 кораба на Военноморските сили на Русия, в това число подводници, се намират в момента в оперативната зона на Черно море, според британското министерство на отбраната.

ОЩЕ: Взривовете в Русия: Руските области също започват да се запознават с демилитаризацията, според съветник на Зеленски

„Босфорът остава затворен за всички нетурски военни кораби, което не позволява на Русия да замени своя крайцер "Москва", който тя загуби в Черно море“, се казва в изявлението. Въпреки загубата на десантния кораб "Саратов" и на крайцера "Москва", които сериозно я затрудняват, Русия все още е в състояние да нанася удари по мишени на Украйна, сочат данните на британските военни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 April 2022



