Бури и градушка удариха Германия и Италия (ВИДЕА)

Има много изпочупени дървета. Пожарната служба определи ситуацията като "извънредна".

Все още се оценява степента на щетите. Няма информация за пострадали.

This video is already scary enough but I can honeatly say it even this doesn't give enough justice of the storm/downpour that happened for 10-15 mins straight in Berlin. Never seen anything like this. #ClimateEmergency https://t.co/NnPsqbRlsR