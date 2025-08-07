Войната в Украйна:

Ребусът, който Хулио Веласкес трябва да реши за мача на Левски със Сабах

07 август 2025, 11:22 часа 278 прочитания 0 коментара
Ребусът, който Хулио Веласкес трябва да реши за мача на Левски със Сабах

Левски се изправя срещу Сабах в двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Първата среща между двата тима е на стадион "Георги Аспарухов" на 7 август от 21:00 часа. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес по всяка вероятност няма да може да разчита на един от основни си състезатели - Георги Костадинов. Това налага промяна в състава, която обаче създава ребус за разрешаване пред испанския специалист.

Къде ще играе Майкон?

Той е свързан с намиращия се в завидна форма Майкон. Едната опция е именно бразилецът да замени Костадинов в средата на терена. Ако наставникът избере този вариант, то отбраната ще бъде изградена от Алдаир, Кристиан Димитров, Цунами и Кристиан Макун в ролята на ляв бек. Майкон пък ще си партнира с Гашпер Търдин в средата на терена, пише "Тема Спорт".

ОЩЕ: Селекцията в Левски ври и кипи! "Сините" преговарят с алжирец

Майкон

Вторият вариант е Майкон да влезе в титулярната си роля на ляв защитник. Тогава негови партньори в отбраната ще са Алдаир, Кристиан Димитров и Кристиан Макун. В такъв случай Асен Митков ще е партньор на Гашпер Търдин. Малко вероятно е Цунами да бъде позициониран в халфовата линия, като за момента капитанът е гласен единствено за централен защитник.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В предни позиции Веласкес сякаш няма въпросителни. По крилата ще атакуват Марин Петков и Радослав Кирилов, а на върха на атаката ще бъде Мустафа Сангаре. Зад французина пък ще действа Евертон Бала, който изглежда е с по-големи шансове и показва по-добра форма от новото попълнение Рилдо.

ОЩЕ: Кошмарен жребий за Левски в Лига на конференциите!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Майкон Лига на конференциите Хулио Веласкес Сабах
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес