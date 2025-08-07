Ребусът, който Хулио Веласкес трябва да реши за мача на Левски със Сабах

Левски се изправя срещу Сабах в двубой от третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Първата среща между двата тима е на стадион "Георги Аспарухов" на 7 август от 21:00 часа. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес по всяка вероятност няма да може да разчита на един от основни си състезатели - Георги Костадинов. Това налага промяна в състава, която обаче създава ребус за разрешаване пред испанския специалист.

Къде ще играе Майкон?

Той е свързан с намиращия се в завидна форма Майкон. Едната опция е именно бразилецът да замени Костадинов в средата на терена. Ако наставникът избере този вариант, то отбраната ще бъде изградена от Алдаир, Кристиан Димитров, Цунами и Кристиан Макун в ролята на ляв бек. Майкон пък ще си партнира с Гашпер Търдин в средата на терена, пише "Тема Спорт".

Вторият вариант е Майкон да влезе в титулярната си роля на ляв защитник. Тогава негови партньори в отбраната ще са Алдаир, Кристиан Димитров и Кристиан Макун. В такъв случай Асен Митков ще е партньор на Гашпер Търдин. Малко вероятно е Цунами да бъде позициониран в халфовата линия, като за момента капитанът е гласен единствено за централен защитник.

В предни позиции Веласкес сякаш няма въпросителни. По крилата ще атакуват Марин Петков и Радослав Кирилов, а на върха на атаката ще бъде Мустафа Сангаре. Зад французина пък ще действа Евертон Бала, който изглежда е с по-големи шансове и показва по-добра форма от новото попълнение Рилдо.

