Зад кулисите: Планът на Нетаняху да завземе Газа въпреки сериозно предупреждение от армията на Израел

Очаква се в четвъртък, 7 август, Израел да одобри план за поетапно завладяване на нови обширни райони от Ивицата Газа. Това ще стане евентуално за около пет месеца, а по този начин ще бъдат разселени около един милион палестинци. От известно време се говори за целта на премиера Бенямин Нетаняху да анексира целия анклав - въпреки предупрежденията на висши военни, че това ще застраши живота на заложниците, държани от "Хамас", пишат израелските медии.

Съобщава се, че планът има за цел да унищожи това, което е останало от терористичната групировка "Хамас", и да я принуди да освободи 50-те пленници, които все още тя държи. От тях около 20 са живи. Планът ще започне с превземането на град Газа и лагерите в централната част на анклава, като ще прогони около половината от населението на Ивицата Газа на юг към хуманитарната зона Маваси, гласи информацията.

Има данни, че няколко министри се противопоставят на проекта, но според многобройни съобщения Нетаняху вероятно ще осигури мнозинство в кабинета по сигурността на високо равнище, за да може планът да бъде подкрепен. Кабинетът се събира в 18:00 ч. местно време (и българско) в четвъртък.

По време на тричасова дискусия по въпросите на сигурността сред по-малка група във вторник Нетаняху беше запознат с няколко варианта за продължаване на военните операции в Ивицата Газа от началника на щаба на Израелските сили за отбрана (IDF/ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир.

Новият план на Нетаняху за Ивицата Газа: нахлуване на няколко етапа

The Times of Israel обобщава, че първоначално планът се фокусира върху превземането на град Газа в северната част на анклава и разширяването на центровете за разпределение на помощи в координация със САЩ.

Според новинарския "Канал 12" на първия етап от плана Израел ще издаде заповед за евакуация на жителите на град Газа, чийто брой се оценява на около 1 милион души. Целта на ЦАХАЛ ще е да даде време за изграждане на цивилна инфраструктура в централната част на Газа, включително болници и лагери за евакуираните. Очаква се този етап да продължи няколко седмици.

След това, във втората фаза, Израел ще започне военна офанзива, по време на която се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да произнесе реч и да обяви ускоряване на хуманитарната помощ в координация с Израел, твърди още "Канал 12".

Снимка: Getty Images

Разпределението на храната и други продукти в анклава, който е на ръба на масов глад, се осъществява именно под надзора на Вашингтон и Тел Авив - чрез контролираната от тях Хуманитарна фондация за Газа (GHF). Международната общност заля с вълни от критики тази схема за разпределение на дажбите, при която палестинци биват обстрелвани, докато се редят на опашки.

Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби заяви пред Bloomberg в сряда, че има стремеж бързо да се добавят 12 обекта за помощ към четирите, които в момента се управляват от подкрепяната от Израел и САЩ Хуманитарна фондация за Газа. "Четирикратно увеличение за два месеца, ако е възможно. Всичко е въпрос на финансиране", каза Хъкаби, като даде знак, че това ще бъде координирано с военните постижения на ЦАХАЛ. "Мисля, че все още има някои въпросителни за районите на север, които може да зависят от това дали ЦАХАЛ може да прочистят тези райони и да ги направят безопасни".

Разширяването ще бъде финансирано с около 1 млрд. долара дарения от САЩ и други държави, гласи информацията на "Канал 12". Добавя се, че целта е да се даде възможност на жителите на Газа да имат достъп до помощи, които заобикалят "Хамас", докато самият град Газа попада под израелски контрол.

В съобщенията на информационния сайт Ynet, обществената телевизия Kan и новинарския "Канал 13" се казва, че военната кампания се очаква да продължи между четири и пет месеца и да включва четири до пет дивизии на ЦАХАЛ. Kan съобщи, че освен град Газа в северната част на ивицата, планът е да се разшири контролът до лагерите в централната част на Ивицата Газа, където досега ЦАХАЛ почти не са маневрирали. Ще има действия на израелската армия в районите, където се смята, че се държат заложници.

Египет и Катар оказват натиск върху Израел, за да го спрат

Kan добавя, че посредниците Египет и Катар оказват натиск върху Израел - чрез САЩ - да не изпълнява плана, като същевременно призовават "Хамас" да възобнови провалените вече преговори.

Телевизионният оператор цитира неназовани източници от сферата на сигурността, според които целта е бързо да се изтласкат повече жители на Газа към южната зона Маваси - с надеждата това да послужи на обявения план за насърчаване на емиграцията от Газа.

Твърди се, че целите на плана включват и оказване на натиск върху "Хамас" да освободи останалите заложници. Kan обаче цитира израелски служител, според когото шансовете групировката да се върне на масата за преговори преди одобряването на плана, са "почти нулеви".

Според "Канал 12" друга цел е евентуално съгласуване с предложената от САЩ рамка за всеобхватно споразумение. Въпреки че Израел може да спре операциите, ако тази рамка напредне, официалните лица смятат, че това е малко вероятно.

Очаква се до края на заседанието на кабинета Нетаняху да поиска мандат, с който да упълномощи себе си и министъра на отбраната Израел Кац да вземат оперативни решения, включително поетапни стъпки.

Снимка: Getty Images

Алтернативният план

Според Kan алтернативният план, който е на масата, е да се обкръжат град Газа и централните лагери в ивицата, да се блокира помощта за тези райони и да се предприемат точкови набези, а не пълно завладяване, с цел да се изтощи "Хамас". Недостатъкът тук е, че това ще отнеме време, но са цитирани служители по сигурността, според които подобен ход може да бъде първоначална стъпка преди превземането на районите. Съобщава се, че Нетаняху е отхвърлил този план.

Според "Канал 13" лидерът на партия "Шас" Арие Дери (съюзник на Нетаняху и неговата формация "Ликуд") се очаква да вземе участие в срещата. Макар че той и външният министър Гидеон Саар клонят към противопоставяне на плана за пълно превземане на Ивицата Газа, анализаторите очакват Нетаняху да си осигури мнозинство в полза на одобряването му.

Тръмп не е против плана, но началникът на ЦАХАЛ е

Тази седмица Тръмп заяви, че въпросът за превземането на цялата Ивица Газа "до голяма степен зависи от Израел", което показва, че той няма да се намесва във вземането на решения от страна на Нетаняху по този въпрос.

Американският новинарски сайт Axios цитира неназован служител от САЩ, който потвърждава, че Вашингтон наистина не планира да се намесва. Добавя обаче, че администрацията на Тръмп не подкрепя идеята Израел да анексира части от Ивицата Газа.

Въпреки това в много съобщения от последните дни се казва, че началникът на щаба на ЦАХАЛ Еял Замир и други военни служители са изразили предупреждения относно плана за пълна окупация на Газа. "Канал 12" цитира Замир да казва, че "окупирането на ивицата ще вкара Израел в черна дупка - ще поеме отговорност за два милиона палестинци, ще изисква многогодишна операция по разчистване, ще изложи войниците на партизанска война и, което е най-опасно, ще изложи на риск заложниците".

Високопоставен служител в областта на сигурността също така предупреждава пред "Канал 12", че Израел "може да се окаже, че съзнателно влиза във виетнамския модел" - препратка към затъването на САЩ в дългогодишна и скъпоструваща военна кампания, която дава ограничени резултати по време на Виетнамската война (1955-1975).

Военни служители също така смятат, че ако Израел продължи с плана, това ще доведе до тежки жертви сред израелските войски, според Kan. Представителите на отбраната смятат, че "десетки" войници могат да бъдат убити, а голям брой ще бъдат ранени при операцията. Броят на израелските жертви в сухопътната офанзива срещу "Хамас" в Газа и във военните операции по границата с ивицата възлиза на 459 души. Броят на загиналите включва двама полицейски служители и трима цивилни от Министерството на отбраната.

Вероятно намеквайки за напрежението между Замир и Нетаняху относно плана за реокупация, генерал-майор Янив Асор, който е началник на Южното командване на ЦАХАЛ, потвърди, че има "разногласия" във висшия команден състав на армията. По-рано вестник "Йедиот Ахронот" публикува материал, в който генералът е обвинен, че се е скарал с ръководителя на военновъздушните сили Томер Бар по време на среща, посветена на Газа, проведена наскоро.

Асор е поискал Бар да спре да отменя решенията му за нанасяне на удари в ивицата. Според информацията Бар се е намесил в ударите след зачестилите съобщения за цивилни жертви в анклава от март насам, което е довело до нарастващо напрежение между него и Асор. По време на срещата Асор е избухнал, като според съобщенията е казал на останалите генерали: "Вие там, в Тел Авив, сте откъснати от случващото се на място".

Кризата с помощите в Газа: удари по Израел от различни посоки

В сряда външният министър на Египет - Бадр Абделати, който е на посещение в Гърция, определи международната реакция на ескалиращата хуманитарна криза в Газа като "срамна" и призова могъщите западни държави да засилят натиска върху Израел. Той заговори за "опустошителните действия, извършвани от Израел". Според него това, което се развива в анклава, е "човешка трагедия, а страданията, на които ставаме свидетели, са петно върху съвестта на международната общност".

Египетският министър определи военната кампания на Израел на територията на ивицата като "систематичен геноцид", като повтори позицията на своето правителство, че "категорично отхвърля каквото и да било изселване на палестинския народ от земите на неговите предци".

Снимка: Getty Images

В България също нараства натискът върху правителството на Росен Желязков да заеме "адекватна" позиция и да признае, че случващото се в Ивицата Газа е геноцид. Активисти и общественици дадоха пресконференция на 6 август, на която нарекоха подкрепата на страната ни за Израел "срамна" позиция: "Мълчанието е съучастие": Общественици призоваха държавата да признае геноцид в Газа.

Продължаващата война в Ивицата Газа избухна след клането на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., при което около 5600 бойци нахлуха в Израел, убиха около 1200 души, предимно цивилни, и отведоха 251 заложници в Газа. Ръководеното от "Хамас" министерство на здравеопазването в Газа твърди, че досега в анклава са загинали над 60 000 души, въпреки че броят им не може да бъде проверен и не прави разлика между цивилни и бойци. Израел твърди, че е убил около 20 000 бойци в сраженията от януари насам и още 1600 терористи на територията на Израел по време на нападението на 7 октомври.

Израел заявява, че се стреми да сведе до минимум жертвите сред цивилното население и подчертава, че "Хамас" използва палестинците като жив щит, водейки боеве от цивилни зони, включително домове, болници, училища и джамии.

ООН и други международни големи организации обаче отчитат брутални действия на израелската армия спрямо мирни палестинци, чакащи да получат помощи. Ивицата Газа е пред тотална хуманитарна катастрофа, изправена пред масов глад в най-близко бъдеще, ако няма промяна при подхода за допускане и разпределение на дажбите.

Редица държави обявиха, че ще признаят държавата Палестина - в това число Франция, Великобритания и Канада.

