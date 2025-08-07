Войната в Украйна:

"А вие се чудите защо Уиткоф толкова не харесва Украйна"

На интересен момент от вчерашното посещение в Москва на специалния пратеник на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, обърна внимание известният руски социолог Игор Ейдман. Както писахме, визитата на Уиткоф в руската столица започна именно с разходка из парка "Зарядие" и тамошния ресторант "Восход" в компанията на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. А защо именно там? Оказва се, че паркът е построен от американска фирма, с която Уиткоф има бизнес отношения, става ясно от думите на руския общественик.

В канала си в Telegram Игор Ейдман отбелязва, че до тези разкрития е стигнала разследващата журналистка Анастасия Кириленко - паркът е дело "на партньорите на Уиткоф - американското архитектурно бюро Diller Scofidio + Renfro, а именно Кирил Дмитриев е помогнал на американците да спечелят търга за строителство".

И добавя: "Заместник-кметът на Барселона Тони Вивес, който беше осъден в Испания за кражба на пари от строителство и който беше свързан и с двамата, беше посочен там като "независим" заместник-председател на тръжната комисия. След това Вивес се премести в Саудитска Арабия - при местните партньори на Уиткоф и Дмитриев, където се зае с "футурополиса" NEOM, в който РФПИ (Руският фонд за преки инвестиции, чийто главен изпълнителен директор е Дмитриев - бел.ред.) щеше да инвестира.

Нещо повече, както разкри Кириленко, именно в Южна Африка Кирил Дмитриев се е срещнал с Уиткоф. Дмитриев е бил отговорен за анонимните инвестиции на парите на олигарси в Саудитска Арабия и връщането им в Русия под прикритието на саудитски инвестиции. Уиткоф също е инвестирал в Южна Африка и интересите им съвпадаха."

С други думи, пише Ейдман, Кирил Дмитриев заведе Уиткоф в парк "Зарядие" като намек за дългогодишните им отношения.

И заключава - ако питате защо Уиткоф толкова не харесва Украйна, но харесва господаря на Кремъл, отговорът е "Бизнес, нищо лично".

Елена Страхилова
