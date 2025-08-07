Херо намекна за сериозни нередности в Първа лига

Един от най-добрите български треньори Димитър Димитров намекна за сериозни нередности в Първа лига. Херо, както всички наричат опитния специалист, говори пред колегите от „Диема“ като изрази своите съмнения, че в родното първенство се играе феърплей. Той сподели, че през миналия сезон е имало отбор, който в 20 мача не е успял да вземе победа, но в последните си осем срещи е записал седем успеха.

Димитър Димитров коментира и новото правило на БФС за българските играчи. Той заяви, че е виждал подобно нещо преди години в Казахстан, но мярката не е вдигнала нивото на местния футбол. Херо все пак изрази надеждите си, че у нас това правило може и да даде резултат.

"Надявам се да има по-малко подмолни игри"

„Този филм съм го гледал. Когато работих в Казахстан, имаше едно правило да работят поне шест местни състезатели. Не мога да кажа, че помогна за качеството на футбола там. Трябва да се приеме някаква стъпка. Надявам се да не се повтори при нас това в Казахстан. Българският футбол има нужда да вдигне нивото на клубно ниво, а след това и на национално такова“.

„Надявам се първенството да е по-оспорвано и да има по-малко подмолни игри. Миналата година имаше отбор, който 20 мача нямаше победа, а в последните осем записа седем успеха. Това подсказва за някакви нередности“, заяви Димитър Димитров.

