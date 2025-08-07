Мароканец оскърби Франция с цигара и е изправен пред сурово наказание (ВИДЕО)

Мароканец запали цигара от Вечния огън на Незнайния воин в Париж и моментално последва сурово наказание. Новината съобщо френският вътрешен министър Бруно Ретайло в официалния си профил в микроблог социалната мрежа "Х".

Става въпрос за 47-годишен марокански гражданин, който е имал разрешително да пребивава законно във Франция - той е мигрант. Мароканецът си позволява да извърши вандалския акт и е арестуван още преди 2 дни. Нарушителят е признал постъпката си - логично, предвид факта, че има видеозапис на стореното. Сега френските власти възнамеряват да отменят разрешението за пребиваване на мъжа, а може да му бъдат повдигнати и обвинения по Френския наказателен кодекс.

"Това безсрамно деяние обижда паметта на загиналите за Франция", написа Ретайло в своя официален профил в "Х".

Още: Ксенофобия, преследвания и мъчения: Що е то да си мигрант в Москва?

Il fait moins le malin maintenant.



Cet individu qui a allumé une cigarette avec la flamme du soldat inconnu a été interpellé par nos collègues #policiers de la @prefpolice 👏👏👏 suite au signalement à la justice de @NunezLaurent pour violation de sépulture, tombeau, urne ou… pic.twitter.com/XHUMtEd1wl — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) August 5, 2025

Във Франция по закон ако оскверниш гробищен парк, гробница, гроб, урна или паметник може да влезеш до една година в затвора и да ти бъде наложена глоба от 15 000 евро.

Паметникът на Незнайния воин във Франция е инсталиран през 1920 г. под Триумфалната арка на Шанз-Елизе в Париж. Там се съхраняват останките на неизвестен френски войник, загинал в Първата световна война. Пламъкът е запален през 1923 г. и гори без прекъсване до днешни дни.

Още: Берлин: България се е съгласила "много бързо" да приеме сириеца, отговорен за атаката в Солинген