Путин и Тръмп се срещат в близките дни, Русия потвърди

Руският диктатор Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да проведат среща през следващите дни, заяви на 7 август съветникът по външната политика на руския лидер Юрий Ушаков. Новината идва след разговора между пратеника на републиканеца Стив Уиткоф с Путин в Москва на 6 август и след материал на The New York Times, в който два източника на изданието твърдяха, че плановете за среща Тръмп-Путин са били разкрити от президента на САЩ в разговор с европейските партньори.

Вече се знаело къде ще е срещата

Подготовката за срещата Тръмп-Путин е в ход, а мястото на провеждането ѝ вече е договорено, заяви Ушаков, цитиран от руската държавна информационна агенция ТАСС. Локацията ще бъде обявена малко по-късно, допълни той.

"По предложение на американската страна беше постигнато принципно споразумение за провеждане на двустранна среща на най-високо равнище през следващите дни, т.е. среща между президента Владимир Путин и Доналд Тръмп", каза съветникът.

Досега Тръмп и Путин са провели шест телефонни разговора от началото на годината, но американският президент наскоро заяви, че е "разочарован" от поведението на диктатора - след уж продуктивни и добри дискусии Русия изстрелвала ракети по Украйна и убивала цивилни, отчете очевидното републиканецът.

Снимка: Getty Images

Доналд Тръмп е "отворен за среща както с президента Путин, така и с президента Зеленски", заяви преди това и говорителката на Белия дом Карълайн Лийвит. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също загатна за подобен формат на разговори. Той каза, че преговорите са включвали идеи за възможно прекратяване на огъня в Украйна.

Припомняме, че визитата на Уиткоф в Москва - пета за него от началото на годината - доведе до "голям напредък", по думи на самия Тръмп. "Беше постигнат голям напредък! След това информирах някои от нашите европейски съюзници. Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи, и ще работим за това в следващите дни и седмици", написа в профила си в социалната мрежа Truth Social американският президент.

