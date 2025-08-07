Войната в Украйна:

40 пъти повече ХИВ сред руските военни

07 август 2025, 10:31 часа 349 прочитания 0 коментара
40 пъти повече ХИВ сред руските военни

От началото на войната в Украйна броят на новите случаи на заразени с ХИВ руски военни е скочил над 40 пъти. Това сочат данни на Фонд "Карнеги". Причините са: незащитени сексуални контакти, разпространение на инжекционни наркотици и повторно използване на спринцовки в полевите болници. Своята роля има и вътрешната политика на руските власти. 

Болните от СПИН в Русия остават без лекарства

Липса на диагностика

От началото на годината ХИВ-положителните пациенти от най-малко 16 руски региони съобщават, че не могат да преминат тестове за вирусно натоварване и имунен статус, съобщи изданието "Ведомости". Тези изследвания са необходими за оценка на ефективността на лечението. Такива оплаквания са регистрирани в Дагестан, Башкирия, Самарска, Тюменска, Калужска, Оренбургска, Ростовска, Ленинградска и други области. 

Още: The New York Times: Заповед на Тръмп за USAID ще доведе до геноцид

Статистика

През 2023 г. в Русия е имало почти 1 млн. 189 хил. души с ХИВ. По данни на Роспотребнадзор през 2024 г. броят на новите случаи е намалял с 10%, в сравнение с предишната година, а нивото на тестиране е достигнало рекорда от 52 млн. души, но тези данни са за първични изследвания, а не за последваща терапия на пациентите. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Руската федерация заема първо място в Европа по брой хора с ХИВ, на второ е Украйна. В Русия е намалено финансирането на диагностиката, поддържането и лечението на ХИВ заразените и това не се случва за първи път.

Руски военни сеят СПИН в окупираните територии: Русия се страхува за репутацията си, не изследва хомосексуалния фактор

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
ХИВ СПИН Русия война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес