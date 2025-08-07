От началото на войната в Украйна броят на новите случаи на заразени с ХИВ руски военни е скочил над 40 пъти. Това сочат данни на Фонд "Карнеги". Причините са: незащитени сексуални контакти, разпространение на инжекционни наркотици и повторно използване на спринцовки в полевите болници. Своята роля има и вътрешната политика на руските власти.

Болните от СПИН в Русия остават без лекарства

Липса на диагностика

От началото на годината ХИВ-положителните пациенти от най-малко 16 руски региони съобщават, че не могат да преминат тестове за вирусно натоварване и имунен статус, съобщи изданието "Ведомости". Тези изследвания са необходими за оценка на ефективността на лечението. Такива оплаквания са регистрирани в Дагестан, Башкирия, Самарска, Тюменска, Калужска, Оренбургска, Ростовска, Ленинградска и други области.

Още: The New York Times: Заповед на Тръмп за USAID ще доведе до геноцид

Статистика

През 2023 г. в Русия е имало почти 1 млн. 189 хил. души с ХИВ. По данни на Роспотребнадзор през 2024 г. броят на новите случаи е намалял с 10%, в сравнение с предишната година, а нивото на тестиране е достигнало рекорда от 52 млн. души, но тези данни са за първични изследвания, а не за последваща терапия на пациентите.

Руската федерация заема първо място в Европа по брой хора с ХИВ, на второ е Украйна. В Русия е намалено финансирането на диагностиката, поддържането и лечението на ХИВ заразените и това не се случва за първи път.

Руски военни сеят СПИН в окупираните територии: Русия се страхува за репутацията си, не изследва хомосексуалния фактор