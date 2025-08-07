Прекрасно! Българин е европейски шампион по шахмат!

Иван Кукушин е новият европейски шампион по ускорен шахмат при момчетата до 12 години! На първенството на Стария континент по ускорен шахмат и блиц за деца от 8 до 18 години, провеждащо се в Солун, Гърция, младият българин постигна великолепен успех – златен медал и титла. Състезателят на ШК „Младост“ София демонстрира изключително силна игра, агресивен атакуващ стил и хладнокръвие, с което безапелационно завоюва върха в Европа!

"Иван донесе тази огромна победа за България и показа, че бъдещето на шахмата у нас е в сигурни ръце! В турнира участват 22 български млади таланти, които също се представят достойно!", пишат от Българска спортна федерация по шахмат

🏆🇧🇬 ЕВРОПЕЙСКА ТИТЛА ЗА БЪЛГАРИЯ! ♟️👑 ИВАН КУКУШКИН е новият ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН по ускорен шахмат при момчетата до 12... Posted by Българска спортна федерация по шахмат on Wednesday, August 6, 2025

Предни дни Виктория Радева заедно със съотборничката си в националния отбор Белослава Кръстева заеха второ място на отборното първенство по класически шахмат на шампионата на Северна Македония. Турнирът се проведе от 1 до 5 август в Струмица и в него участваха 6 отбора с по 4 състезателки.

Нашите момичета се състезават за тима на Център Скопие, а шампион стана Алкалоид Скопие, подсилен с грузинските националки Лела Жавакишвили и Бела Кхотенашвили. Именно срещу тях бе решаващата среща. Европейските ни шампионки завършиха реми с противничките си, но на 3 и 4 дъска местните македонски девойки отстъпиха и двете си партии.

Виктория Радева само може да съжалява за изпуснатата победа, тъй като тотално надигра именитата си противничка, която 2 пъти по време на партия й предлагаше реми. Накрая в силен цайтнот Вики допусна лека неточност и грузинката въздъхна облекчено, след като се докопа до реми.

ОЩЕ: Гениалният шампион на България, който спечели милиони от играта, която го направи велик