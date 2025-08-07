„Борбата за титлата ще е между Лудогорец и Левски, грешките в ЦСКА са в хората, които работят там“. Това заяви един от най-добрите треньори в България в последните години – Димитър Димитров. Херо, както всички наричат именития специалист, говори пред колегите от „Диема“ като сподели очакванията си за новия сезон в родната Първа лига. Той бе категоричен, че в момента единствено „орлите“ и „сините“ изглеждат като отбори, които могат да се борят за първото място.

Димитров допълни, че големият проблем на ЦСКА е закъснялата селекция. Тя пък е плод на слабото управление на клуба. Херо бе категоричен, че „червените“ не могат да направят правилна преценка на кои футболисти да заложат и кои да освободят.

„Имаше упреци срещу Томаш, а ЦСКА сега играе по-зле“

„Тази година борбата за титлата ще е между Лудогорец и Левски. Мислех, че и ЦСКА ще бъде в това число, но предвид закъснялата селекция и проблемите, смятам, че нямат шансове. Черно море и Арда са тимове, които са отличават и ще бъдат в борбата за призовите места. Не изключвам и ЦСКА, които трябва да наваксат слабото начало на сезона. Това, което ме притеснява в Лудогорец, е, че няма избистрен стил. Това е от година-две. Играят под нивото си на база качеството на играчите, които имат“.

„Грешките в ЦСКА са в хората, които работят там. Имат огромни възможности и се блъскат, не могат да намерят правилния път. За мен е непонятно. Нещата са дълбоки там, не съм вътре в отбора, но отстрани изглежда, че нещата в спортно-технически план куцат. ЦСКА в момента разполага с такива футболисти, че трябваше тези отбори да бъдат победени с лекота. Имаше упреци срещу Томаш, а ЦСКА сега играе много по-зле. Работата е тежка и обемна. Трябва да се гледа много, нужно е око, за да се преценят негативите и позитивите и да се направи правилната преценка“, обясни Димитър Димитров.

