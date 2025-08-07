Разкрития на експерт: Русия използва българско оръжие срещу Украйна?

Възможно е българската оръжейна промишленост да снабдява Русия с муниции и оръжие във войната с Украйна. Това каза Тихомир Безлов, главен експерт в програма “Сигурност” в Центъра за иследване на демокрацията (ЦИД).

"Едно от нещата, които можете да видите, ако разгледате списъка на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение, е, че освен че изнасяме за западно и източноевропейски страни, които в момента купуват големи количества за Украйна, там стоят и старите - Алжир, Мароко, близкоизточните държави, Индия и Виетнам. Едно от обвиненията на различни разследващи експерти е, че тези страни препродават нашата продукция на Русия. Която, знаем, има огромен проблем с мунициите, подобно на украинците. А България е основен производител на муниции. Абсолютно възможно е на фронта в Украйна и двете воюващи страни да ползват българска оръжейна продукция", каза експертът пред "Сега".

Още: Разузнавателна група: България поддържа активно военната машина на Путин

Снимка: Actualno.com

Според него голяма част от старите ръководни кадри във военните ни заводи са проруски настроени. И тяхното успокоение, тъй като голямата част от продукцията им отива в Украйна, е, че в крайна сметка снабдяват и Русия.

“Това, което ми направи впечатление по отношение на задържания в Испания български оръжеен търговец Петър Мирчев е, че американските служби започват да го разработват чак през 2022 г. Когато Виктор Бут е разменен за баскетболистката Бритни Грайнър. Те три години го следят, докато се стигне до това да поискат задържането му и респективно екстрадирането. Когато в американския съд започва процесът срещу Бут (2011 г. б.р.), самият той предлага да бъде разпитан Петър Мирчев като свидетел. Тогава обаче разследващите замълчават и не реагират. Въпреки че това, което се коментира, е, че Бут създава логистиката, а Мирчев осигурява оръжието, сподели Безлов. Според него информацията, че Петър Мирчев е работил за ЦРУ, не е вярна.

Още: Украински СНИМКИ: Български самоходни гаубици се ползват от украинската армия