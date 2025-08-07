Войната в Украйна:

Зеленски с интригуващо съобщение: Предстои важен ден

07 август 2025, 11:30 часа 49 прочитания 0 коментара
Зеленски с интригуващо съобщение: Предстои важен ден

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че днес му предстоят поредица от изключително важни разговори и контакти, които ще доведат до реален напредък по пътя към прекратяване на войната. Подготвя се разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, с колеги от Франция и Италия, както и среща на съветници по националната сигурност, която той специално е инструктирал да бъде проведена, информира президентът в канала си в Telegram. "Днес е ден за много разговори и контакти за реален напредък по пътя към мир и осигуряване на независимостта на Украйна при всякакви обстоятелства", пише той.

Той добавя, че след вчерашния разговор с американския президент Доналд Тръмп е провел отделен разговор и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, както и с финландския държавен глава Александър Стуб.

Всички предстоящи разговори, както и проведените до момента, имат за цел да се обсъдят ключови детайли, които да доведат до спиране на огъня от Русия и траен мир.

Още: Путин и Тръмп се срещат в близките дни, Русия потвърди

Припомняме, че след вчерашната среща на руския диктатор Владимир Путин и специалния пратеник Стив Уиткоф, Тръмп е заявил по телефона на европейските лидери, че иска да се срещне с Путин скоро, евентуално още следващата седмица. След това ще последват тристранни разговори с Путин и украинския президент Володимир Зеленски. 

Мястото за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп е договорено и тя ще се проведе през следващите дни - това заяви и съветникът на Путин Юрий Ушаков.

"А вие се чудите защо Уиткоф толкова не харесва Украйна"

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес