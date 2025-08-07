Зеленски с интригуващо съобщение: Предстои важен ден

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че днес му предстоят поредица от изключително важни разговори и контакти, които ще доведат до реален напредък по пътя към прекратяване на войната. Подготвя се разговор с германския канцлер Фридрих Мерц, с колеги от Франция и Италия, както и среща на съветници по националната сигурност, която той специално е инструктирал да бъде проведена, информира президентът в канала си в Telegram. "Днес е ден за много разговори и контакти за реален напредък по пътя към мир и осигуряване на независимостта на Украйна при всякакви обстоятелства", пише той.

Той добавя, че след вчерашния разговор с американския президент Доналд Тръмп е провел отделен разговор и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, както и с финландския държавен глава Александър Стуб.

Всички предстоящи разговори, както и проведените до момента, имат за цел да се обсъдят ключови детайли, които да доведат до спиране на огъня от Русия и траен мир.

Припомняме, че след вчерашната среща на руския диктатор Владимир Путин и специалния пратеник Стив Уиткоф, Тръмп е заявил по телефона на европейските лидери, че иска да се срещне с Путин скоро, евентуално още следващата седмица. След това ще последват тристранни разговори с Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

Мястото за срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп е договорено и тя ще се проведе през следващите дни - това заяви и съветникът на Путин Юрий Ушаков.

