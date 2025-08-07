Без да иска Тръмп се изпусна колко близо е до мира в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не го наричам пробив – работим по това от много време. Хиляди млади хора умират, най-вече войници, но знаете – ракети удрят Киев и други места в Украйна. Мисля, че от началото на годината Русия е загубила 20 000 войници от началото на годината (бел. ред. - Тръмп има предвид убити). Оценката за Украйна е 9000 – ужасна ситуация". Думите са на американския президент Доналд Тръмп и всъщност представляват ирония, що се отнася до казаното за пробив. Причината – досега всички, включително Тръмп, се хвалят колко хубава била срещата на пратеника на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф с руския диктатор Владимир Путин в Москва, но никой не говори за конкретни постигнати споразумения. Всичко това напомня на скорошните оплаквания на Тръмп как всеки път като говори с Путин по телефона, разговорът е "хубав" и моментално след това Русия бомбардира някъде в Украйна, удряйки цивилни цели – Още: "Беше постигнат голям напредък": Има ли надежда за мир след посещението на Уиткоф в Москва?

Всъщност Тръмп беше директно попитан и следното – след като вече каза, че Путин го разиграва, защо мисли, че руският диктатор не прави и сега същото? "Не мога да отговоря на въпроса сега – ще мога в рамките на няколко седмици, може би по-малко", отвърна американският президент, с уверение, че имало "голям прогрес" - Още: Тръмп се среща с Путин още следващата седмица?

Казаното на Тръмп идва на фона и на негови думи преди срещата Уиткоф – Путин: че никога американският президент не бил казвал какъв точно процент допълнителни мита като вторични санкции заради руския петрол ще налага, но се правело много по въпроса. Ще видим какво ще се случи и ще вземем решение, е посланието на президента на САЩ. Сега се чака дали това решение ще дойде утре, 8 август, или не – Още: Руски петрол: Тръмп загатна за още удари срещу партньори на Путин (ВИДЕО)

Самата среща Уиткоф – Путин предизвика много коментари и в Русия, както преди събитието, така и след. Очертава се линия, при която доста руски политици опитват да създадат на Уиткоф ореол на благоразумен, докато Тръмп, който го е назначил на поста му, е ирационален. И още – че Тръмп търси чрез Уиткоф някаква поне малка победа и ще е доволен. Целта – да има вътрешни противоборства в администрацията на Тръмп, които да пречат той да поеме по решителен курс срещу Русия, докато тя се опитва да пречупи Украйна на бойното поле, коментира ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. В библиографията на дневния обзор на ISW има редица посочени изказвания, включително на по-известни представители на големи руски медии като Александър Коц, кореспондент на "Комсомолская правда". Има и препратки към обяснения как руската икономика нямало да се срине дори цената на петрола да падне с 10 долара за барел. Но Руската централна банка вече каза, че руският икономически растеж за първото тримесечие на 2025 година е 1,4% т.е. с 0,6% по-малко от прогнозираното и с 1,8% през второто тримесечие т.е. пак под прогнозираното, но по-малко (1,9%).

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На практика няма промяна в интензивността на боевете в Украйна на дневна база съгласно официалните украински данни. На 6 август е имало 147 бойни сблъсъка, само с 4 повече от 5 август. Руснаците са хвърлили 157 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 10 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 15 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 6074 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 300 снаряда повече. Руската армия е използвала 4073 FPV дрона, което е с около 200 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление руските усилия са най-сериозни, но има голямо намаление на дневна база, с 14 руски пехотни атаки. За сметка на това руснаците хвърлят листовки от въздуха в Покровск с призиви останалите цивилни да им предават информация за украинските позиции в града и околността. Общо за 6 август са отбити 38 руски пехотни атаки по официалните украински данни. Още 13 са спрени в спомагателното от юг Новопавловско направление. 21 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, 16 – в граничния район на Курска и Сумска област, а още 11 – в Торецкото направление.

Житлові квартали міста Покровськ (Донеччина) з висоти пташиного польоту

6 серпня 2025

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, публикува нов анализ за моментната ситуация на фронта. Той се фокусира специално върху Покровското направление и отчита, че руснаците са имали за цел да се укрепят в село Маяк, в Котлино и Зверово от юг на Покровск и във Володимировка от изток, но така и не са успели. В района на Маяк е имало успешни украински контраатаки, същото е станало и в село Удачно, което е в близост до Котлино и Зверово, съобщава Машовец. Той добавя, че от север на Покровск и Мирноград, при село Родинско руснаците имат позиции в източните покрайнини на самото село. Това е важна точка, защото оттам може да бъде прекъснат украински логистичен маршрут (Покровск - Добропиля) за поддръжка на украинските части в Покровск. Опазването на Родинско е ключово за опазването на агломерацията Покровск – Мирноград, категоричен е украинският военен анализатор. Ако руската армия блокира пътя между Покровск и Добропиля, ще почне вече масирани атаки от север-североизток към самия Покровск, добавя Машовец. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" пише как руснаците почнали боеве да превземат Русин Яр, в района на Володимировка, а задочно Машовец казва, че ще го превземат толкова, колкото досега успяват с Котлино.

За Новопавловското направление украинският експерт казва, че непосредствената руска цел е да бъде окупиран района Ивановка – Новониколаевка и така да има възможност да контролира "кръстовището" за Запорожка, Донецка и Днепропетровска област. Има намаление на руския напредък в този участък на фронта и поява на нова бригада т.е. подкрепления, явно заради загуби, заключва Машовец.

В цитирания по-горе дневен обзор, ISW обръща внимание на развитието на нещата при Купянск. Институтът цитира геолокализирани видеокадри за боеве чак при Соболевка, което е руски напредък 4,5 километра западно от Купянск по северния фланг. Това означава, че руската армия не спира в опитите си да обкръжи Купянск, а след това вече би имала три сценария, включително да тръгне на юг към Лиман и окончателно да превземе съвсем малкото земя в Луганска област под контрол на украинската армия. Украинският генщаб не съобщава за боеве при Соболевка и отчита 9 руски пехотни атаки за последното денонощие в това направление.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 112 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки по цели в Украйна. Свалени са 89 – 23 са успели да поразят различни цели, на 11 места, сочи актуалната сводка на украинските ВВС – Още: Украинските санкции срещу руския петрол: Гори поредна руска рафинерия след удар с дронове (ВИДЕО)