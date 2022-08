България и още над 40 страни призоваха Русия да се оттегли от АЕЦ "Запорожие"

„Непровокираната и необоснована агресия на Руската федерация срещу суверенната държава Украйна, е грубо нарушаване на международното право, включително на Хартата на ООН. Ние категорично подкрепяме значението на основните седем стълба на ядрената безопасност и сигурност, посочени от генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси. Контролът на Русия върху Запорожката атомна електроцентрала - най-голямата атомна електроцентрала в Европа - представлява голяма опасност за тези принципи. Разполагането на руски военен персонал и оръжия в ядреното съоръжение е неприемливо и не зачита принципите на безопасност, сигурност и гаранции, които всички членове на МААЕ са се ангажирали да спазват“, гласи позицията на международната общност.

42 countries and representatives of the European Union called on Russia to leave territory of the Zaporizhzhya NPP and return control over the plant to Ukrainian specialists.



They also called on Moscow to withdraw Russian military from all over Ukraine.

📰https://t.co/WoJClOrmz3 pic.twitter.com/szjMNJ6gXo