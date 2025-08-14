Осъдиха мъж, заплашвал бившия британски премиер Риши Сунак

Мъж получи условна присъда за изпращане на расистки смъртни заплахи към бившия премиер на Обединеното кралство Риши Сунак, съобщи ДПА. 21-годишният мъж от Бъркънхед е изпратил две заплашителни и обидни електронни писма на публичния имейл адрес на Сунак на 15 юни миналата година, когато бившият лидер на консерваторите все още беше премиер, съобщи Кралската прокуратура. Електронните писма били забелязани от личния асистент на Сунак и за тях било съобщено на полицията.

Кралската прокуратура заяви, че езикът в двата имейла е бил "расистки, обиден и е предполагал, че Сунак трябва да бъде убит от обществото".

"Вероятно съм бил пиян"

Електронните писма са изпратени от телефона на мъжа и полицията ги е проследила до неговия електронен адрес и хостела, в който е бил отседнал в Бъркънхед, Мърсисайд.

Той е арестуван от полицията на 3 септември 2024 г. и му е повдигнато обвинение по две точки за изпращане чрез обществена комуникационна мрежа на обидно, неприлично, непристойно или заплашително съобщение.

Когато полицията му отправя обвиненията, той казва: "Дори не си спомням да съм изпращал имейл. Вероятно съм бил пиян".

21-годишният младеж се призна за виновен и по двете обвинения в Магистратския съд на Ливърпул на 10 юли 2025 г.

В сряда в същия съд той беше осъден на 14 седмици лишаване от свобода за двете обвинения, които да се изпълняват едновременно, като присъдата се отлага за 12 месеца.

Освен това той трябва да завърши 20-дневна рехабилитационна дейност и шестмесечен курс за рехабилитация на наркозависими.