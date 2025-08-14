Обява за работа: Tesla търси шофьор за тестове на автопилот

Tesla обяви, че търси шофьор в Ню Йорк за тестване на технологията си за асистирано шофиране, с поглед към автономното управление, според обява за работа, предаде АФП. Позицията „Оператор на превозно средство, Автопилот“ изисква управление на „инженерно превозно средство“ за продължителни периоди, като се извършва динамично събиране на аудио и видео данни за тестване и обучение.

ОЩЕ: Мъск откри първия си денонощен ресторант Tesla Diner, в който роботи ще обслужват клиентите (СНИМКИ, ВИДЕО)

Работата е базирана във Флашинг, Куинс, Ню Йорк, а описаните функции са все още далеч от предоставянето на автономна услуга или роботакси в града. В момента законът на щата Ню Йорк ограничава използването на автономни автомобили само за тестове. Waymo обяви през юни, че е подала заявление за разрешително за тестване на самоуправляващи се коли.

Милиардерът и главен изпълнителен директор на Tesla - Илон Мъск, описва компанията като готова за потенциално бързо внедряване на автономни превозни средства, като подчертава използването на изкуствен интелект за анализ на данни от съществуващия автопарк.

ОЩЕ: Продажбите на Tesla се сринаха на ключови европейски пазари

През юни Tesla стартира ограничена роботакси услуга в Остин, Тексас, след многократни забавяния. На конферентен разговор през юли Мъск прогнозира, че Tesla „вероятно ще предлага автономни услуги за половината от населението на САЩ до края на годината“ — амбициозна цел, която изглежда малко вероятна. Той добави, че внедряването зависи от регулаторни одобрения и че компанията действа „много предпазливо“ поради опасения за безопасността.