Чеченски коли пред болница в Москва разпалиха отново спекулациите за здравето на Кадиров

Според информацията, привечер пред лечебното заведение са пристигнали няколко кортежа от по 4-5 автомобила, някои от които са имали сигнални лампи. Всички те са се отправили към крилото, в което се помещава реанимацията. Оказало се, че входът към крилото е бил блокиран от мъже от чеченски произход, съобщава се, че на територията на болницата е кацнал и хеликоптер.

По данни на канала ВЧК-ОГПУ, самолетът, с който се придвижва чеченският лидер, също остава на летището в руската столица. Според информацията, през последните дни той е извършил най-малко осем полета между чеченската столица Грозни и Москва.

Припомняме, че информациите за влошено здравословно състояние на Рамзан Кадиров се появиха за пръв път преди около седмица. Тогава отново имаше струпване на чеченски автомобили пред лечебното заведение, а някои съобщиха, че той е в кома. По-късно се появиха и данни, че Кадиров е претърпял неуспешна бъбречна трансплантация, като според информацията се подготвя нова такава интервенция.

В същото време в социалните мрежи се появи клип, на който Кадиров се разхожда под дъжда и призовава хората, които вярват на тези информации, да направят същото, за да се ободрят и да подредят мислите си.

Kadyrov posted a video of himself after rumors stated that he was in a bad condition.



"I strongly advise everyone who cannot distinguish truth from lies on the internet to take a walk in the fresh air and put their thoughts in order. The rain is perfectly invigorating," he said. pic.twitter.com/Gq2HfyTBLQ