Кадиров: Защо е този шум? Просто посетих в болницата чичо ми (ВИДЕО)

В публикацията си (където можете да гледате и ВИДЕО) той обяснява, че наскоро наистина е бил в Москва, само че "в командировка". И докато си вършел служебните задачи просто решил да се отбие в Централната клинична болница, за да посети своя чичо Магомед Абдулхамидович Кадиров. По думите му целта му била да го ободри и едновременно с това да похвали лекарите за усилията и грижите им, в резултат на които чичо му се възстановил от болестта "за няколко седмици".

"Слава на Всевишния, той вече се оправя", пише Кадиров и добавя, че му е предал "подкрепата на скъпата ми МАМА".

Във видеото разговорът през повечето време се води на чеченски. Но в един момент лекарят се включва на руски като заявява, че "днес е 20 септември", а пациентът вероятно ще остане в болницата още "около 2 седмици".

В края на публикацията сякаш съвсем между другото Кадиров отбелязва следното: "Ще коментирам и слуховете относно здравословното ми състояние. Слава на Всевишния, жив и здрав съм и изобщо не разбирам защо трябва да се вдига шум покрай болестта ми? Въпреки че това има своето предимство – аудиторията вече знае кои медии и кои лица открито лъжат своите читатели".

В същото време бившият зам.-министър на вътрешните работи на Украйна Антон Геращенко отбелязва в Х, че на видеото, което публикува Кадиров, той вероятно умишлено не е показан отблизо.

Kadyrov has published a video of himself in the hospital. He claims that he has been at the bedside of his sick uncle.



Kadyrov is never shown up close in the video. He commented on his well-being rather vaguely: "At the same time, I will comment on the rumors surrounding my… pic.twitter.com/vUfctJ0roK