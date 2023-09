Рамзан Кадиров е мъртъв: Да или не на фона на окуражително ВИДЕО?

В телеграм-канала на лидера на Чечня, който според слуховете се намира в кома, в отговор бе публикувано видео от негова разходка под дъжда на фона на дървета и трева.

"Съветвам всички, които в интернет не могат да отличат истината от лъжата да се разходят на свеж въздух и да подредят мислите си. Дъждът прекрасно ободрява", гласи надпис под видеото.

Дата и мястото, на които е заснето видеото, не се уточняват.

Kadyrov posted a video of himself after rumors stated that he was in a bad condition.



"I strongly advise everyone who cannot distinguish truth from lies on the internet to take a walk in the fresh air and put their thoughts in order. The rain is perfectly invigorating," he said. pic.twitter.com/Gq2HfyTBLQ