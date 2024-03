Чехия е доставила последните си хеликоптери Ми-24/35 на Украйна (ВИДЕО)

Правителството одобри доставката на последните хеликоптери Ми-24/35 руско производство в страната преди две седмици. След предаването им на Киев, според портала, в републиката не е останало военно оборудване, което да бъде дарено на Украйна, предаде БГНЕС.

Ми-24/35 е модел на руския специализиран боен хеликоптер, предназначен за износ. По-рано такива хеликоптери са били на въоръжение, по-специално във ВВС на Чехия, но преди известно време са били изтеглени от въоръжение при тях. Серийното производство на Ми-24 започва през 1971 г. и продължава и до днес.

The Czech Republic has sent an additional 2 Mil-Mi-24 helicopters to Ukraine, making it 19 in total sent. pic.twitter.com/jZtYWVfNoO