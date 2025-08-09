Манчестър Юнайтед представи новия си звезден нападател

Манчестър Юнайтед представи официално новия си звезден нападател, който трябва да помогне на тима да излезе от кризата, в която се намира в последно време. Става въпрос за 22-годишния национал Словения Бенямин Шешко. Офанзивният футболист пристигна на стадион „Олд Трафорд“ с трансфер от германския РБ Лайпциг. Според информациите „червените дяволи“ са платили 76,5 милиона евро за правата му. Сумата може да нарасне с още 8,5 млн. в зависимост от представянето на играча.

Бенямин Шешко е третото ново попълнение на Юнайтед

Бенямин Шешко е подписал договор с Манчестър Юнайтед до лятото на 2030 година. Той се превърна в третото ново попълнение на „червените дяволи“ през летния трансферен прозорец. Както е известно, до момента английският гранд привлече Матеус Куня срещу близо 70 милиона евро, както и Брайън Мбемо, за когото също бяха платени около 70 млн. През миналия сезон Бенямин Шешко изигра общо 45 мача за РБ Лайпциг във всички турнири, в които се отчете с 21 попадения, а също така направи 6 асистенции.

„Нямам търпение да започна да се уча от Аморим“

„Историята на Манчестър Юнайтед е много специална, но това, което наистина ме вълнува, е бъдещето. Когато обсъдихме проекта, беше ясно, че всичко е наред, за да може този отбор да продължи да се развива и да се бори отново за най-големите трофеи. От момента, в който пристигнах, усетих позитивната енергия и семейната среда, които клубът е създал“.

„Това определено е идеалното място да достигна максималното си ниво и да изпълня всичките си амбиции. Нямам търпение да започна да се уча от Рубен Аморим и да играя със съотборниците си, за да постигнем успеха, на който всички знаем, че сме способни заедно“, заяви Бенямин Шешко.

