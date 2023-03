Доставиха снаряди за украинските въоръжени сили, произведени в Костенец? (СНИМКИ)

Новината съобщиха от пресслужбата на концерна, като подчертават, че производството се осъществява в сътрудничество със страна от НАТО, без да обявява коя.

"Това е третият вид боеприпас след 120-милиметровия минометен снаряд и 125-милиметровия танков снаряд, който се произвежда по украинска технология и с участието на украински специалисти в чуждестранни предприятия. 122-милиметровият снаряд се използва от украинската артилерия при експлоатацията на гаубици Д-30 (максимална далекобойност: 15 400 м) и САУ 2С1 "Гвоздика" (максимална далекобойност: 15 200 м)", се казва в съобщението.

Отбелязва се също така, че поръчката на украинското министерство на отбраната е била предшествана от заводски изпитания, при които "Укроборонпром" е потвърдил необходимите тактико-технически характеристики на снаряда - здравина на снаряда при изстрел, устойчивост на снаряда, максимална далекобойност, проверка на точността на стрелбата, пълнота на взрива на снаряда.

"Характерно е, че при тези снаряди броят на осколките значително надвишава този при стандартния "съветски" образец", допълват от концерна.

🇳🇴🇺🇦 #Norway has transferred to #Ukraine 8 Leopard 2 tanks, 4 armored repair and evacuation vehicles, and one mobile counter-battery radar, the Norwegian Ministry of Defense reports. pic.twitter.com/80nsOz9B0W