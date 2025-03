Двойният стандарт на Путин за мир: Напред към Запорожие, тихо за Северна Корея и Иран (ОБЗОР - ВИДЕО)

След разговора между Доналд Тръмп и Владимир Путин, който целият свят очакваше на 18 март, стана ясно едно – руският диктатор, издирван от Международния наказателен съд в Хага – с думите и поведението си – продължава да настоява за капитулация на Украйна вместо за устойчив мир. Той настоя пред американския президент Киев да спре мобилизацията по време на потенциално временно примирие, както и всяка чуждестранна военна помощ за украинската страна да бъде прекъсната, включително обмен на разузнавателни данни. Въпреки това стопанинът на Кремъл удобно пропусна факта, че Северна Корея и Иран снабдяват военната му машина с най-различни оръжия – от боеприпаси, през дронове, до балистични ракети, а също и с хиляди души военен персонал в случая на Пхенян. По всичко изглежда, че тази помощ ще продължи да си тече и никой не може да я спре.

Още: Путин изброи на Тръмп условията да спре войната в Украйна

Европейските съюзници на Украйна обаче също дадоха да се разбере, че дори Тръмп да се поддаде на исканията на Путин, то те няма да се съобразят със спиране на оръжейната подкрепа за нападнатата страна: Шолц и Макрон: Украйна може да разчита на постоянна военна помощ от Европа.

Освен това Путин настоя САЩ и Русия да продължат да обсъждат мира в "двустранен формат" и такава среща ще има през уикенда в Джеда, Саудитска Арабия. Това означава, че Украйна и Европа пак са изключени от вземането на решения. Украинският президент Володимир Зеленски вече обяви, че не иска страната му да е в "менюто" на Путин.

Снимка: Getty Images

Путин държи сделката за примирие като "заложник"

Диктаторът се опитва да държи предложението за временно прекратяване на огъня като заложник, за да издейства превантивни отстъпки преди официалните преговори за прекратяване на войната, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Оценката гласи още, че исканията на Путин за отстраняване на легитимното правителство на Украйна, отслабване на украинската армия, така че тя да не може да се защити от бъдеща руска агресия, и отричане на суверенитета и независимостта на страната остават непроменени. Устойчивостта на исканията му за капитулация на Украйна показва, че той не се интересува от добросъвестни преговори за постигане на заявената от Тръмп цел за траен мир.

Още: Тръмп с различен прочит от Путин какво е договорил за примирие в Украйна

Тръмп и Путин се споразумяха за временен мораториум върху ударите с далечен обсег по енергийната инфраструктура и на Русия, и на Украйна, но точните очертания на тази сделка засега остават неясни. Не се знае и какво ще се случи с идеята за спиране на огъня в Черно море - Путин отхвърли такова временно примирие, но посочи, че бил готов да преговаря за него. Диктаторът вероятно ще използва този ход, за да забави или провали преговорите за постоянно мирно споразумение. Той не прие и временното примирие на фронтовата линия, на което Украйна се съгласи пред САЩ в Джеда - вместо това продължи да изтъква предвоенните си искания, изразяващи се в пълна капитулация на Украйна и смяна на режима, използвайки думите "първопричини" за войната.

Още: Русия потъпка обещание на Путин за мир с нов удар, Украйна не остана длъжна (ВИДЕО)*

Путин явно се опитва да заобиколи заявените от администрацията на Тръмп условия за сключване на икономически сделки след постигането на мир в Украйна, като издейства отстъпки за облекчаване на санкциите или други икономически ползи в предварителните преговори. Прессекретарят на Белия дом Карълайн Лийвит заяви, че бъдещите отношения между САЩ и Русия ще включват „огромни икономически сделки... само когато бъде постигнат мир“.

Още: Politico: Украйна е готова на огромна стъпка със санкциите, за да приключи войната

За всичко това допринася и наивността на кръга около Тръмп, в който няма никой с експертни познания по Русия. Републиканецът вече показа, че не може да различи истина от измислица, що се отнася до войната, като буквално беше хванат "на куката" от Путин с "новина" за обкръжени хиляди украински военни в Курска област.

"Трябваше да накараме Украйна да направи правилното нещо" - така Доналд Тръмп коментира продължаващите усилия на САЩ за примирие в Украйна, след като разговаря с Путин. Той описа ситуацията като трудна и припомни скандала със Зеленски в Овалния кабинет. "Сега обаче те правят правилните неща и работим за постигане първо на прекратяване на огъня, след това - на мирно споразумение", посочи американският държавен глава. Той каза, че участвал в мирния процес заради човешката гледна точка.

Trump: "We had to get Ukraine to do the right thing." pic.twitter.com/QKFYpkSFmg — WarTranslated (@wartranslated) March 18, 2025

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, от друга страна, Русия все още не е назначила главен преговарящ за взаимодействието със САЩ. Той заяви, че е некоректно да се нарича разговора на Путин с Тръмп „нова Ялта“.

Russia has yet to appoint a main negotiator for interactions with the US, according to Kremlin spokesman Peskov. He also stated that calling Putin’s upcoming conversation with Trump a "new Yalta" is incorrect and added that no speech by Putin is planned following the call. pic.twitter.com/1YXreqqK4r — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2025

Още: "Путин де факто отхвърли предложението": Русия отново атакува Украйна с дронове

Русия напредва на фронта, докато бави примирието

Докато Путин изброява условия, за да не приема 30-дневно примирие, той се опитва да завладее още и още украинска територия.

Наскоро руските сили напреднаха в западната част на Запорожка област на фона на засилени офанзивни операции в района. Геолокализирани кадри, публикувани на 18 март, сочат, че руските сили наскоро са напреднали в източната част на Степово. Тук говорим за най-западната част на областта - Степово е югозападно от Орехов, близо до Камянско.

Руски военни блогъри, включително бившият говорител на военното министерство Михаил Звинчук, който поддържа Telegram канала "Рибар", твърдят, че руските сили са напреднали незначително югоизточно от Щербако (източно от Камянско), северно от Пятихатко и към Лобково (югоизточно от Камянско), продължават да атакуват и край Мало Щербако - общо взето, настъпленията са по линията Щербако-Степово-Пятихатко. Генералният щаб на украинската армия отчита три отблъснати руски пехотни нападения от общо три в Ореховското направление през изминалото денонощие, както и още две спрени атаки при Гуляйполе, също в Запорожка област. Зеленски снощи предупреди, че Русия ще се концентрира в Сумска, Харковска и Запорожка област.

Още: Тръмп звучи като комик за Украйна, Зеленски с учудващ указ за украинската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

На 17 март говорителят на украинските Южни отбранителни сили полковник Владислав Волошин заяви, че руснаците са станали по-активни в посока Запорожие и се възползват от подобряването на времето. Той отбеляза, че калта изсъхва и руските сили се опитват да подобрят тактическите си позиции, като атакуват в щурмови групи от пет до седем души. Волошин също така отбеляза, че броят на FPV дроновете - т.е. с наблюдение в реално време, които руските сили използват на ден, се е увеличил през март с около 50 дневно спрямо февруари. Бройката вече достига до около 400-420 дрона на дневна база.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Руските сили вероятно засилват настъпателните операции в западната част на Запорожка област, за да се придвижат към град Запорожие на фона на продължаващите искания на Кремъл Украйна да отстъпи цялата област на Русия, анализира ISW. Всъщност регионът беше незаконно анексиран от Москва чрез фалшиви референдуми през есента на 2022 г., но тя все още не може да поеме дори съществен контрол над нея, подобно и на други окупирани земи. От лятото на 2023 г. насам руските сили правят само отделни опити за локални настъпателни операции западно от Орехов, а украинската операция "Курск" отвлече вниманието им от този сектор. Сега руснаците се опитват да привлекат и фиксират украинските сили в допълнителни райони на фронтовата линия.

Още: Зеленски: Курската операция изпълни задачата си

Войната в Украйна: сраженията в останалите направления

Сблъсъците по протежение на фронтовата линия през изминалото денонощие са с 15 по-малко на дневна база – общо 140, сочат данните от сводката на Генералния щаб на украинската армия, публикувана сутринта на 19 март. Използвани са само 81 авиационни бомби (КАБ) спрямо 139 в предходния ден, като от тях 33 са пуснати на руска територия – в Курска област. По-малко са и ползваните от руските сили FPV дронове „камикадзе“ – 2200 спрямо 2500. С 500 броя са намалели и изстреляните артилерийски снаряди от войските на Путин – за изминалото денонощие те са 5300, посочват от генщаба на Украйна.

Най-горещо е Покровското направление с 39 спрени руски пехотни атаки - те са по дъгата от юг на запад спрямо град Покровск. В този сектор не е потвърден никакъв руски напредък. В спомагателното от юг Новопавловско направление украинците твърдят, че са блокирали 9 атаки в района на село Константинопол - основната точка на боевете там.

На второ място са Торецкото направление и Курска област с по 21 руски пехотни нападения - в първия случай става дума и за град Торецк, и за източния му фланг. Публикувани на 18 март геолокализирани кадри показват, че руските сили наскоро са напреднали незначително северно от Новобахмутовка (южно от Торецк) и северно и североизточно от Дружба (източно от Торецк). През последните два дни руските сили атакуват близо до самия Торецк, североизточно - близо до Дачно, източно - близо до Дружба, и югозападно - близо до Суха Балка и Леонидовка. Говорителят на украинската Луганска група сили подполковник Дмитро Запорожец заяви вчера, че през първата половина на март руските сили са извършили 450 атаки в посока Торецк, което е с около 110 повече спрямо първата половина на февруари.

Още: Украйна намира начини да почерни живота на руснаците при Покровск и Торецк (ВИДЕО)

Що се отнася до Курска област на Русия и Сумска област на Украйна, която граничи с нея, анализ публикува журналистът Юрий Бутусов - един от яростните критици на Зеленски. Той посочва, че украинските войски ще изградят отбранителна линия по високите места на територията на Русия, докато руснаците продължава атаките срещу украински позиции край Олешни и Гуево в Курска област. "Текат тежки битки, врагът продължава да запазва значително предимство в броя на пехотата и дроновете, в броя на авиационните и ракетните удари. Отбраната на украинските войски обаче значително се е засилила след оттеглянето от Суджа – фронтовата линия се е свила, нашите огнестрелни оръжия и дронове отново могат да функционират ефективно, тъй като врагът вече няма контрол над бойните ни заповеди", пише Бутусов.

Припомняме, че Украйна превзе около 1200 кв. км. руска територия при операция "Курск", която започна през август 2024 г., но в последните дни руснаците си върнаха Суджа и украинците се оттеглят постепенно на по-изгодни позиции, понеже вече държат само тънка линия земя в част от Курска област. Въпреки това за руснаците все още не е никак спокойно в Суджа - те не могат дори да се разхождат из разрушения град без страх от украински обстрел. Пример е следното видео, при което явно руски войник пострада след въздушен удар:

Russian soldiers once again had an unsuccessful stroll through Sudzha. pic.twitter.com/Pkh4VpLFno — WarTranslated (@wartranslated) March 18, 2025

Още: Украинците оставиха едни от най-добрите си оръжия в руски ръце в Курск: Кои са те?

Руското командване иска да си върне цялата територия в Курска област през последните десет дни на март, пише още Бутусов, затова атаките ще се засилват, а сега руснаците се прегрупират, за да извършат нападение едновременно по целия фронт там.

Няма дълбоки маневри на територията на Украйна, твърди журналистът. "Няколко малки групи пехотинци влязоха на до три километра в територията на Украйна край село Басовка, Сумска област, което се намира близо до границата. Напредването е спряно, нанесени са точни удари по врага, увеличаването на силата на врага в момента не се извършва. Украинското командване провежда активна маневрена отбрана, войските са осигурени с боеприпаси, управлението и взаимодействието на дроновете постепенно се подобряват. Град Суми няма да бъде застрашен от наземна атака в близко бъдеще - има достатъчно наши войски, които всеки ден причиняват тежки загуби на руснаците", допълва той.

Още: Дежавю със спряната помощ от САЩ за Украйна: Руснаците са напреднали в Сумска област за първи път от 2022 г. (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският прочит на случващото се там, представен от военнопропагандния Telegram канал "Два майора", гласи следното: "В Курска област продължава битката за овладяване на държавната граница и пълното изтласкване на врага от граничната ни зона. В Суджанското направление врагът се отбранява активно в района на Гоголевка. В Плеховското направление врагът се отбранява на линията Гуево-Горнал. В Сумска област се водят позиционни боеве в района на Басовка, като нашите сили успяха да се укрепят. Противникът пише за сражения вече в южната част на селото".

"Два майора" обръща внимание и на случващото се в друга руска област по границата. "През деня, включително и през изминалата нощ, украинските въоръжени сили направиха многократни опити да пробият Белгородския участък на държавната на кръстовището с Курския участък, като използваха бронирани машини, танкове и инженерна техника. Нашите войски изгориха нацистките превозни средства с дронове и артилерия, като врагът не успя да надгради успеха си", пише каналът за Белгородска област.

Още: Украинците атакуват Белгородска област: Руски данни. Нов успешен удар по модерен руски военен комплекс (ВИДЕО)

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Във вечерно прессъобщение руското Министерство на отбраната дори нарече събитията "създаване на негативен фон за преговорите между президентите на Русия и САЩ, както и дискредитиране на мирните инициативи на американския президент". Нищо, че в същото време Русия продължи да бомбардира инфраструктура в Украйна и да напредва в други участъци от фронта.

Прави впечатление, че руснаците са атакували 12 пъти в Лиманското направление през изминалото денонощие, а в Харковското отново има двуцифрен брой нападения - 10, твърди генщабът на Украйна. Геолокализирани кадри, публикувани на 18 март, показват, че руските сили наскоро са напреднали в гориста местност западно от Балка Журавка, североизточно от Лиман. Има и непотвърдени данни за напредък на руснаците югоизточно от Колодяз, което е североизточно от Лиман, посочва ISW.

През изминалата нощ украинските военновъздушни сили са свалили 72 дрона с помощта на ПВО, а други 56 са обезвредени чрез електронно заглушаване. Общо руснаците са изстреляли 145 безпилотни машини към Украйна, което означава, че 17 от тях са "пробили" противовъздушната отбрана. Засегнати са Сумска област, Одеска област, Полтавска област, Днепропетровска област, Киевска област и Черниговска област, посочват ВВС в сводката си от тази сутрин. Руските сили са изстреляли още две балистични ракети „Искандер-М“ и четири противовъздушни ракети С-300, като не е ясно какво се е случило с тях.

Още: Волгоград пламна след удари от украински дронове, мощна атака срещу Русия (ВИДЕО)

През нощта руснаците удариха болница в Суми. Евакуирани са 147 пациенти, включително 9 с ограничена подвижност. Детското лечебно заведение също е повредено от взривната вълна. Спасителите бързо са овладели пожарите За щастие, не се съобщава за жертви.

🚨 Russia Strikes Hospital in Sumy! Сonsequences.



Late on March 18, a Russian attack targeted a medical facility in Sumy.



🔹 147 patients evacuated, including 9 with limited mobility

🔹 Children’s hospital also damaged by the blast wave

🔹 Rescuers contained fires swiftly… pic.twitter.com/X4l7ezN8Va — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2025

Украйна не остана длъжна. Петролни бази в нефтената станция "Кавказка" в Краснодарския край внезапно започнаха да горят след телефонния разговор на Путин с Тръмп. Избухна голям пожар след удар с дрон. Тръбопроводът между резервоарите за съхранение беше повреден, но руското министерство на отбраната не обърна внимание на това.

🔥 Massive Fire at Russian Oil Depot – Moscow Stays Silent



🚀Oil Depots suddenly began to burn after Putin’s phone call with Trump, where he dismissed a full ceasefire, a major fire erupted at the "Kavkazskaya" oil station in Krasnodar following a drone strike. The pipeline… pic.twitter.com/lkbHXEUr8B — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2025

Длъжностните лица признаха само за „отломки от дрон“, но не споменаха за нападението. Вместо това министерството на отбраната в Москва се похвали, че е свалило 57 безпилотни летателни апарата, само че не и над Краснодар.