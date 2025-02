Миналата година над 7800 севернокорейски граждани са влезли в Русия с официална цел "обучение“. Това е най-големият брой от 2019 г. насам, констатира независимата руска разследваща медия "Важни истории". Ръстът идва на фона на новините за участието на хиляди военни от Северна Корея във войната срещу Украйна, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г. Те се включиха в подкрепа на руската армия в Курска област.

Според южнокорейското разузнаване и украинския президент Володимир Зеленски около 11 000-12 000 севернокорейски войници са били прехвърлени от страната си в Русия.

За това, че хилядите севернокорейски граждани са посочили като цел „обучение“ влизането си в Руската федерация, свидетелстват данни на Граничната служба на ФСБ, които са били предоставени на изданието.

Броят на квотите за севернокорейски студенти в Русия остава нисък, отбелязва друга независима медия - "Медиазона". Например през април 2024 г. Министерството на образованието в Москва съобщи, че към онзи момент в Руската федерация учат около 130 студенти от Корейската народно-демократична република (КНДР).

„За следващата учебна година корейската страна е получила над 100 заявления за студенти, които да учат в руски университети“, заяви тогава министърът на образованието и науката Валерий Фалков.

Междувременно се появи видео от залавянето на един от севернокорейските военни, за които вече се разбра, че са пленени. Клипът показва същия войник, чийто разпит по-късно беше представен от Зеленски: Пленен от Украйна севернокореец: Не знаех, че отивам на война, загубите ни са мащабни (ВИДЕО).

🔥How SOF fighters captured a North Korean soldier for the first time.



The video shows the very North Korean soldier whose interrogation was later presented by President Volodymyr Zelenskyy. pic.twitter.com/Ui6wBTToA3