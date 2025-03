Дежавю със спряната помощ от САЩ за Украйна: Руснаците са напреднали в Сумска област за първи път от 2022 г. (ОБЗОР - ВИДЕО)

Временно спряната американска военна помощ за Украйна може да изиграе същата роля като няколкомесечното забавяне на оръжейния пакет от 60,8 милиарда долара в края на 2023 и началото на 2024 г., анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Тогава републиканците, водени от председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, не позволяваха пакетът да мине през Конгреса, а руските сили се възползваха - успяха да превземат Авдеевка и да постигнат още успехи в Донецка област.

По всичко личи, че така е и сега - освен че руснаците атакуват мощно Украйна с ракети и дронове заради "временно" спрените доставки от САЩ и ограничения достъп до разузнавателни данни, те се втурнаха в атаки в няколко сектора от фронта: F-16 и Mirage-200 не компенсират Тръмп: Официални данни за дъжда от нови руски ракети в Украйна (ВИДЕО).

Напредък на руснаците в Курск и нахлуване в Сумска област

(КАРТА) Най-голямо впечатление прави ситуацията в Курска област, където украинските сили започнаха трансгранична офанзива през август 2024 г. Сега там силите на диктатора Владимир Путин са успели да си върнат ценни позиции и са близо до това да отрежат украинските. Според The Telegraph 10 000 украински войници са под риск от обкръжаване: "Разменната монета" Курск се обръща? Украинците рискуват обкръжаване (КАРТА).

Наскоро руските сили са напреднали в северната част на Сумска област на Украйна, която граничи с региона на Курск, за първи път от 2022 г. насам, когато украинските сили изтласкаха врага си от значителни части от своята територия след първите месеци на войната. Руснаците вероятно възнамеряват да използват ограничения си напредък в Сумска област, за да прогонят напълно украинските сили от Курска област, анализира ISW. Публикувани на 7 март геолокализирани кадри показват, че руските сили наскоро са напреднали северозападно от Басовка (североизточно от град Суми), точно от другата страна на международната граница.

В средата на януари тази година руските сили леко напреднаха в северната част на Сумска област, близо до Журавка, като част от усилията си да заобиколят Николаево-Дарино (източно от Суджа, Курска област) от юг. Те продължават да действат в района през последните шест седмици. Руски военни блогъри наскоро твърдяха, че силите на Путин са превзели Басовка и Новенке (северно от Басовка), а украински източници заявиха на 7 март, че руските сили постепенно напредват в района през последните седмици. Украинската мониторингова група DeepState, заяви на 7 март, че руските сили съсредоточават сили в Новенке, опитват се да напреднат към Басовка и атакуват магистралата H-07 Суми-Суджа в близост до Юнаковка (южно от Басовка). Има и кадри на единичен пробив на руски военни в Сумска област, които биват отстреляни от украинците (ВИДЕО 18+).

Понастоящем руските сили се намират на 6 километра от магистрала H-07 и на 9 километра от Юнковка в най-отдалечената точка на настъпление в северната част на Сумска област. Те ще трябва да установят използваеми преходи през река Локня, ако възнамеряват да напредват директно на югоизток към магистралата от района на Басовка.

Руското военно командване вероятно е наредило на силите си да прекъснат магистрала Н-07, за да усложнят украинската логистика в Курска област и като част от по-дългосрочните усилия да бъдат принудени украинските сили да се изтеглят от региона под заплахата от обкръжаване. Съобщава се, че в началото на януари 2025 г. руските сили са осъществили ограничен напредък в Сумска област, южно от Плехово (югоизточно от Суджа), и може би се опитват да напреднат по южния фланг на украинския плацдарм, прекъсвайки пътищата за изтегляне от Курска област от изток и запад.

Части от руската 810-а пехотна бригада (Черноморски флот) и 83-а въздушнодесантна бригада извършват атаки край Журавка, Новенке и Басовка, а допълнителни елементи от 810-а пехотна бригада действат край Плехово. Руското военно командване може да е възложило на тези относително по-елитни части да ръководят обкръжаване на украинския укрепен пункт в Курска област от юг. Те обаче ще трябва да затворят пролука от около 35 км, за да обкръжат украинските сили в Курска област. Тази операция ще бъде трудна, ако украинците решат да защитават магистралата. Малко вероятно е обаче руските сили да проведат значителна настъпателна операция по-нататък към град Суми, докато украинците държат позиции в региона на Курск, считат експертите от американския мозъчен тръст.

Руснаците се активизираха и при Часов Яр

Наскоро руските сили засилиха и настъпателните операции, насочени към превземането на Часов Яр и атакуването на Константиновка (югозападно от Часов Яр) - най-южното селище от крепостния пояс на Украйна в Донецка област. Геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+), публикувани на 6 март, показват, че руснаците са пробвали да напреднат покрай железопътната линия и улица „Чехова“ в югозападната част на Часов Яр по време на механизирано нападение в района с размер на намален батальон. Украинската бригада, която е отблъснала нападението, заяви, че руските сили са атакували в една колона от 25 бронирани машини и че украинците са повредили и унищожили 16 от тях. Става дума за опит за преминаване през канала Сиверски Донец - Донбас - украинците са принудили руските сили да отстъпят под обстрел и удари с дронове.

Destruction of Russian equipmentin the Chasiv-Yar axis after attempts to reach Ukrainian positions. pic.twitter.com/hpHcFU611X — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 7, 2025

Говорителят на украинската Луганска група войски подполковник Дмитрий Запорожец заяви на 7 март, че руските сили са атакували от две посоки и че една руска бронирана група неуспешно се е опитала да напредне близо до стадиона в централната част на Часов Яр. Запорожец съобщи, че руското военно командване е наредило на силите си в района да превземат Часов Яр до 1 март. Това означава, че руските сили могат да предприемат все по-отчаяни атаки през следващите дни и седмици.

Целта е и руско настъпление към североизточните покрайнини на Константиновка и натиск върху крепостния пояс на Украйна - 50-километрова линия от четири големи града, която представлява гръбнакът на отбраната на украинците в Донецка област. Тази кампания ще отнеме на руските сили няколко години, посочва ISW, но добавя, че оценката силно зависи от предоставянето на западна помощ. Всяко дългосрочно спиране или прекратяване на американската подкрепа за Украйна вероятно ще окаже значително влияние върху способността на нападнатата от Русия страна да се защитава в посока Константиновка и ще даде предимство на руските настъпателни операции по цялата фронтова линия.

Какво се случва в останалите сектори от фронта?

През последните седмици руснаците засилиха настъпателните си операции и в посока Купянск, Торецк (където обаче украинците ги притиснаха и си върнаха загубени преди това позиции) и Велика Новосилка. Те продължават да полагат усилия да прогонят украинските сили от Курска област и да превземат Покровск в Донецка област, което обаче ще трябва да сторят чрез обкръжение, за да спестят ресурси: Украйна намира начини да почерни живота на руснаците при Покровск и Торецк (ВИДЕО).

Според сводката на Генералния щаб на украинската армия от сутринта на 8 март - през изминалото денонощие по протежение на фронта са станали 124 бойни сблъсъка, което е с 22 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали 166 авиобомби (КАБ), което е със 17 повече спрямо предходните 24 часа. От тези 166 авиационни бомби в Курска област са пуснати 42, т.е. на руска територия. Руските сили са изстреляли 5300 артилерийски снаряда по украинските позиции за денонощие, което е с около 300 повече, а също така са използвали 2696 FPV дрона "камикадзе".

Торецкото и Курското направление са лидери по интензивност на бойните действия - там е имало по 26 руски пехотни атаки, като генщабът на Украйна посочва, че в Курска област всички те били отблъснати. На трето място е Покровското направление с 24 спрени руски нападения, а в спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 7 бойни сблъсъка. Единственият друг сектор от фронта, където са станали двуцифрен брой нападения, е Лиманското направление със 17. В Краматорското, където е Часов Яр, е имало 9 атаки, отбелязва Генералният щаб на украинската армия.

Спряната помощ от САЩ влияе и на руските удари по Украйна

Русия вероятно ще се възползва от прекратяването на военната помощ на САЩ и обмена на разузнавателни данни с Украйна, за да засили кампанията си за удари на далечни разстояния и да изтощи украинските ракети за противовъздушна отбрана. Американското разузнаване допринесе за украинската система за ранно предупреждение срещу руски удари и спирането му вероятно ще се отрази на способността на Украйна да реагира бързо, посочва ISW, макар да има различни медийни съобщения, че Вашингтон все още дават на Киев разузнаване за отбрана, не и за атаки по руска територия.

Военното разузнаване на Украйна наскоро съобщи, че Русия модернизира и увеличава производството си на дронове "Шахед-136" и произвежда нов вариант на безпилотен летателен апарат "Геран-3". Руските сили вероятно ще се опитат да претоварят украинските системи за ПВО, като увеличат броя на дроновете „Шахед“ и дроновете примамки във всеки един ударен пакет, в допълнение към увеличаването на броя на ракетите. Целта е да се унищожат украинската енергийна и отбранително-промишлена инфраструктура.

Русия вероятно възнамерява също така да принуди Украйна бързо да изчерпи запасите си от прехващачи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), на които Украйна разчита за защита от руски балистични ракети, за да увеличи максимално щетите от последващите удари.

Украинските сили вероятно ще трябва да действат по-избирателно при пресичането на удари, защото запасите им от прехващачи намаляват, без да се очертава попълване на запасите: "Деамериканизацията" на украинската ПВО започна - поне три страни я ускоряват.

Жертви при нови руски удари, а Тръмп е в друга реалност

Най-малко 11 души са загинали през нощта на 8 март при руския обстрел на Доброполя в Донецка област. Други 30 са били ранени, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Сред жертвите има пет деца, уточнява Националната полиция. Повредени са осем пететажни сгради, административна сграда и 30 автомобила.

По данни на службата, докато екипите са гасили избухналите пожари, руските въоръжени сили отново са нанесли удар, повреждайки пожарен автомобил.

Руските въоръжени сили са нанесли удар по енергийната инфраструктура на Одеса, съобщават местните власти. Ръководителят на областната администрация Олег Кипер съобщи, че обстрелът е довел до щети и разрушения. Промишлена сграда и бензиностанция са се запалили в резултат на падащи отломки. Информацията за пострадалите е в процес на уточняване.

Russia again attacked Odesa with Shahed drones. pic.twitter.com/Q9pQkfmFTr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 7, 2025

В резултат на масираната атака в Одеса избухнаха пожари. Горяха хангар със селскостопанска техника, сграда на бензиностанция, автокъща, соларни панели, подредени на открито, и четириетажна промишлена сграда. Повредена е и критична инфраструктура. По предварителни данни - няма жертви. Пожарите са потушени от спасители на Държавната служба за извънредни ситуации, Националната гвардия, подразделения на градския съвет и доброволци.

Scary footage from Odesa. A Russian Shahed drone exploded near a car, close to a gas station that was also targeted. Russians continue their nightly attacks on civilian and energy infrastructure, resulting in fires at an industrial building and gas station. https://t.co/Dxcy3xAa1w pic.twitter.com/tyjwLioFAO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 7, 2025

Въпреки че Русия продължава да напада Украйна , САЩ не възнамеряват да възобновят помощта за Киев, докато не се убедят, че украинците искат мир. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп на брифинг в Белия дом и добави, че като цяло Съединените щати могат да се оттеглят от войната. „Не знам дали те искат да прекратят войната. Ако не искат да прекратят войната, ние ще се махнем оттам. И аз правя това (очевидно става дума за спиране на помощта за Украйна), за да спра войната. Това е по-важно от всичко останало. Наблюдавам какво се случва в Европа през последната седмица или повече. Може да се стигне до Трета световна война, ако не се справим с този проблем“, каза той, продължавайки с реторика, която е по-близо до тази на диктатора Владимир Путин, който не иска устойчив мир, а капитулация на Украйна.

„Винаги съм имал добри отношения с Путин. И, знаете, той иска да сложи край на войната. И мисля, че ще бъде по-сговорчив, отколкото би трябвало да бъде. Това е нещо много добро. Това беше война, която никога не трябваше да се случва. Говорих с Владимир за това. Украйна винаги е била в полезрението му, но той никога не е искал да отиде там. Знаеше, че ще има последствия. Но войната все пак се случи“, каза още Тръмп, не зачитайки призивите на Володимир Зеленски за траен мир и гаранции за сигурност, но вместо това вярвайки на издирвания от съда в Хага диктатор. Самият Путин и обкръжението му неколкократно вече заявяват, че не са готови на никакви отстъпки - как тогава са склонни да преговарят, не е ясно: Путин проговори за мира в Украйна: Представи визията си какъв да е (ОБЗОР - ВИДЕО).

‼️Trump:



I think Putin is gonna be more generous than he has to be because he wants to end the war. pic.twitter.com/eJg0pUlYWJ — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2025

Тръмп заплаши Русия с още по-сурови санкции, ако не седне да преговаря за мир, а в същото време Reuters публикува информация, че САЩ са склонни да вдигнат наказателните мерки срещу руската енергетика след края на войната. Агенцията се позовава на два свои източника, запознати със ситуацията.

Вместо това Русия заяви, че никаква заплаха от нови санкции няма да я спре да постигне целите си в Украйна. "В продължение на много месеци САЩ са съсредоточени върху победата на Украйна. Сега се признава реалността, че украинската позиция на бойното поле е лоша“, заяви Мария Захарова - говорител на руското външно министерство - пред CNN в отговор на петъчния пост на Тръмп в социалните мрежи, който започва с думите, че Москва „смазва" украинците на фронта.

Междувременно украинците също нанесоха удари в Русия, като атакуваха с дронове Краснодарския край, конкретно град Стародуб - избухнал е пожар в индустриално предприятие, работещо за руските въоръжени сили. Нападение е имало и срещу петролна рафинерия в Ленинградска област.