ЕК предложи нови санкции: Който се е бил за Путин, няма да може да влиза в ЕС (ВИДЕО)

Европейската комисия предложи нов кръг от санкции срещу Русия, насочени към продажбите на петрол, „сенчестия флот“, банките, фирмите за криптовалути, металите, рибните продукти и дори срещу войниците, участвали в пълномащабната инвазия в Украйна, наредена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г. Предложението бе представено на 9 юни от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен - в период, в който стопанинът на Кремъл е притиснат да преговаря добросъвестно за мир в Украйна на фона на влошената ситуация с руската икономика и с отстъплението на фронта.

„Русия явно не успя да подчини Украйна. Цената, която Русия плаща, става все по-висока с всеки изминал ден, и тя се плаща предимно от руския народ“, заяви Фон дер Лайен. „Така че целта на нашия пакет не може да бъде по-ясна: искаме да поддържаме пълната интензивност на нашите санкции", добави тя за кръг от наказателни мерки №21.

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Таван на цената на руския петрол

Основният елемент в него се отнася до тавана на цените на руския петрол, който ЕС, съвместно с Г-7 и Австралия, прилага от декември 2022 г. Миналата година механизмът беше динамизиран, като таванът бе определен на 15% под средната цена. Въпреки това сътресенията, предизвикани от блокадата в Ормузкия проток, изтласкаха цената на руския петрол „Уралс“ до 87 долара за барел в сравнение с 58 долара за барел през февруари. Това означава, че ако ЕС пристъпи към планирания преглед на 15 юли, таванът ще бъде коригиран в посока нагоре и в резултат на това ще предостави на Москва временното облекчение, което тя желае.

Комисията предлага преразглеждането да бъде отложено до януари 2027 г., а ценовият таван да остане в сегашния си размер - 44,10 долара за барел.

Механизмът за коригиране „не е създаден за пазарни сътресения като това, причинено от затварянето на Ормузкия проток“, заяви Фон дер Лайен. Паузата до януари, добави тя, „ще даде време на петролните пазари да се стабилизират, като същевременно се запази натискът върху приходите на Русия“.

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Our sanctions are working.



They are weakening the economic foundations of Russia’s war effort.



Today we double down.



With a 21st package.



Covering energy, banks & crypto, trade including fisheries and visa for Russian soldiers ↓ https://t.co/fTIkATOSfN — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 9, 2026

По-рано тази година Урсула фон дер Лайен представи план за пълна забрана на всички морски услуги за руския флот, включително застраховане, корабоплаване и регистриране на кораби. Забраната, подкрепена от скандинавските и балтийските държави, загуби инерция след конфликта в Близкия изток. Гърция и Малта, две крайбрежни държави членки на ЕС, които обслужват руски танкери, изразиха несъгласие и дадоха ясно да се разбере, че няма да продължат без подкрепата на Г-7. Други съюзници от Г-7 не проявиха особен ентусиазъм и планът остана в неизвестност.

Като пренасочи фокуса към тавана на цената, Комисията фактически признава, че забраната няма да се случи в близко бъдеще, твърди Euronews. Следващата седмица във Франция е насрочена среща на върха на лидерите от Г-7, на която се очаква Фон дер Лайен да обсъди санкциите.

30 кораба от "сенчестия флот" влизат в черния списък

Освен това Комисията предлага да включи в черния списък 30 кораба от „сенчестия флот“, който Москва използва, за да заобикаля ограниченията. Нефтените танкери са в тревожно занемарено състояние и се считат за риск както за сигурността, така и за околната среда в Европа. На повече от 600 от тези кораби вече е бил отказан достъп до пристанища и услуги в ЕС.

Други кораби и инфраструктура - като пристанища и рафинерии, които подпомагат дейността на „сенчестия флот“, също ще бъдат включени в черния списък, заяви Фон дер Лайен.

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Удар по банки и криптофирми

Проектът на пакета мерки е насочен още към 31 руски банки, както и към 20 фирми за криптовалути, платформи и търговци на петрол извън Русия, обвинени в подпомагане на Москва да заобикаля ограниченията.

EU’s von der Leyen on Russia sanctions:



For the first time, we will introduce the possibility of a full third-country ban for crypto asset services.



It will act as a strong deterrent for countries hosting platforms that help Russia evade our sanctions. pic.twitter.com/XwCNXGXZ7Y — Clash Report (@clashreport) June 9, 2026

Той предвижда също така забрана на износа на различни метали, сплави и компоненти, използвани в отбранителния сектор. За първи път се засяга и вносът на определени рибни продукти от Русия.

"Европа остава недостъпна за всеки, който е участвал в нахлуването в Украйна"

Ключов елемент в предложението е отказът за достъп до Шенгенското пространство на руски войници, които са служили във войната. Това е инициатива, която Естония предложи по-рано тази година и която оттогава получи подкрепата на други държави.

„Европа остава недостъпна за всеки, който е участвал в нахлуването в Украйна, толкова е просто“, заяви Фон дер Лайен.

EU’s von der Leyen on Russia:



We propose for the first time to ban from entry into the European Union anyone who has served in the Russian armed forces since the beginning of the war.



Europe stays off limits for anyone who has participated in the invasion of Ukraine. As simple… pic.twitter.com/k0Fqu1Q1il — Clash Report (@clashreport) June 9, 2026

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Одобряването на санкциите изисква единодушие от страна на 27-те държави членки. Ако бъде приет, това ще бъде 21-вият пакет от ограничения от февруари 2022 г. насам.

Длъжностни лица и дипломати в Брюксел изразяват надежда, че зелената светлина ще бъде дадена преди 15 юли, за да се избегне автоматичното преразглеждане на ценовия таван.