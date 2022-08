Естония маха всички съветски паметници

Това съобщи днес в социалните мрежи министър-председателят на страната Кая Калас.

"Моето правителство реши да премахне съветските паметници от публични места в цяла Естония. Като символи на репресии и съветска окупация те станаха източник на нарастващи социални напрежения - в тези времена трябва да държим риска за обществения ред на минимума", написа тя.

My government has decided to remove Soviet monuments from public spaces across #Estonia. As symbols of repressions and Soviet occupation they have become a source of increasing social tensions – at these times, we must keep the risk to public order at a minimum.