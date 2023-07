Главният прокурор на Чувашия се удави при опит да преплува Волга

Според информацията сърцето на Фомин е спряло на 150 метра от брега. Когато спасителите го извадили, той вече бил в безсъзнание.

От пресслужбата на прокуратурата са уточнили, че се провежда разследване. Фомин не за първи път участва в ежегодното състезание в реката на дистанция 2200 м.

Главният прокурор на Руската федерация Игор Краснов е поднесъл съболезнования, се казва още на уебсайта на прокуратурата на Чувашия.

The chief prosecutor of the Republic of Chuvashia Andrey Fomin drowned while trying to swim across the Volga river. pic.twitter.com/qNp9oxKTwJ