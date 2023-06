Голям пожар пламна в завод за преработка на отпадъци в Москва (ВИДЕО)

Два хеликоптера на Министерството на извънредните ситуации са се включили в гасенето на пожара.

По първоначална информация няма пострадали, а откритият огън вече е ликвидиран, предаде "Телеграм" каналът Mash.

In the south of #Moscow, a fire broke out on the territory of a waste sorting complex. Helicopters were involved in extinguishing the fire on an area of ​​900 square meters. pic.twitter.com/SGvpRQqkvv