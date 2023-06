Огромен пожар на пазар в Ростов на Дон, гасят го с хеликоптер (ВИДЕО)

С хеликоптер Ми-8 са извършени 10 изхвърляния на вода по 3 тона всяко, освен това в гасенето на пожара участват 61 пожарникари с 2 противопожарни влака и 21 единици техника.

По предварителни данни причината за пожара е късо съединение.

In #Rostov-on-Don, a large Classic market is on fire. According to the Ministry of Emergency Situations, the area has already reached 2 thousand square meters. pic.twitter.com/DcPvmoPpgU