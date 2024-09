Хиляди протестират във Франция срещу новия премиер Барние (ВИДЕА)

Франция е залята от протести на хиляди леви демонстранти срещу назначаването на десния центрист Мишел Барние за министър-председател и срещу "завземането на властта" от президента Еманюел Макрон.

Шествия се състояха в Париж, Марсилия, Ница, Нант, Страсбург.

Припомняме, че на 5 август Макрон назначи 73-годишния Барние, бивш външен министър, за премиер в опит да продължи напред след предсрочните избори през юли, на които неговият центристки алианс загуби относителното си мнозинство в парламента.

Още: Кой е Мишел Барние - човекът, който трябва да извади Франция от политическата криза?

Лявата коалиция, която се превърна в най-голямата сила във Франция след изборите, макар и без достатъчно места за общо мнозинство, посрещна с тревога назначаването на Барние.

Лидерът на твърдата левица Жан-Люк Меланшон, чиято партия "Непокорна Франция" е част от лявата коалиция, заяви, че изборите са били "откраднати от французите" и призова поддръжниците си да се готвят за битка.

Още: Новият премиер на Франция с първо назначение в кабинета

Левият алианс настояваше 37-годишната икономистка Люси Кастес да стане министър-председател, но Макрон отхвърли предложението, заявявайки, че тя няма да издържи вот на доверие в парламента.

