Още военни сили и ресурси: Действията на Зеленски и Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Във вчерашния ден, 27 юли, президентът на Украйна Володимир Зеленски се срещна с премиера на Великобритания Анди Бърнам във военноморската база Портсмут. Той е първият държавен лидер, с когото се среща новият британски министър-председател след встъпването си в длъжност. Двамата разговаряха на четири очи и по-късно и в разширен формат на самолетоносача на Кралския флот HMS Queen Elizabeth, а също така се срещнаха с украински и британски моряци, участвали в учението "Морски бриз". Зеленски и Бърнам обсъдиха следващите стъпки на "Коалицията за противоракетна отбрана". Анди Бърнам увери също така, че Великобритания ще продължи да съпредседателства "Коалицията на желаещите" и ще участва в подготовката за нова среща на партньорите през август.

В базата на Кралския флот в Портсмут са разположени пет украински кораба за разминиране: "Мелитопол", "Мариупол", "Геническ", "Черкаси" и "Чернигов", като те ще останат базирани там до края на войната, а по-късно ще изпълняват задачи по разминиране в украинската морска зона.

По време на учението "Морски бриз" щабът на 1-ва дивизия кораби за противоминно противодействие на ВМС на Украйна успешно премина оценката от второ ниво по стандартите на НАТО. По този начин украинското подразделение за първи път беше включено в системата за командване на морските противоминни мерки на НАТО.

Снимки: president.gov.ua

При посещението си в базата Зеленски и Бърнам разгледаха британския дрон Windracers ULTRA с далечина на полета до 2000 километра, предназначен за транспортиране на боеприпаси, военна техника и медицински консумативи на дълги разстояния; португалския многоцелеви безпилотен комплекс TEKEVER AR3 EVO, използван за разузнаване, насочване и радиоелектронна война - той вече се използва от украинските войници; и британския безпилотен надводен апарат Kraken K3 Scout, който може да работи автономно до 30 дни и да носи товар до 600 килограма.

Portsmouth Naval Base, United Kingdom. Today, aboard the Royal Navy aircraft carrier HMS Queen Elizabeth, UK Prime Minister Andy Burnham @andyburnham and I had our first meeting. We greatly appreciate that our team is the first to visit the United Kingdom since Andy Burnham took… pic.twitter.com/BxJZiHRnSE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 27, 2026

На този фон, украинските сили за работа с безпилотни системи успяха да свалят руски дрон-бомбардировач "Форпост-Р", който използва авиобомби. Видеокадри публикува командирът на украинските сили майор Роберт Бровди-Мадяр - свалянето на руската безпилотна машина е станало на височина 4300 метра. Това е едва шестият такъв потвърдено свален руски дрон от началото на пълномащабната война. Постижението идва след като Reuters съобщи, че Казахстан е намалил наполовина добива си на петрол след украински далекобоен удар по петролен терминал в Черно море. Средният добив сега е около 1 000 000 барела, докато през юни е бил около 2 160 000 барела - ОЩЕ: Зеленски обяви удар по руски експортен терминал на Черно море (ВИДЕО)

В рамките на между 24 и 48 часа Русия удари няколко цивилни кораби в украински пристанища. Руското военно министерство заяви, че руските сили са ударили два товарни кораба в естуара на Днепър-Буг; три товарни кораба в пристанището на град Николаев; претоварни съоръжения и складове за гориво и смазочни материали в пристанището на град Одеса; резервоари за гориво и смазочни материали в пристанището на Черноморск, Одеска област. Администрацията на морските пристанища на Украйна потвърди ударите в Николаевска област, като каза, че е убит 1 човек и че ударените кораби са блокирани от началото на пълномащабната война с Русия, като не извършват курсове.

Припомняме, че Зеленски се очаква днес да посети Белия дом, където ще разговаря с американския президент Доналд Тръмп и също така ще има среща с всички членове на Сената. Срещата с Тръмп в Белия дом ще започне след 16:00 часа българско време, като тя ще е затворена за медии. Освен това украинският президент ще присъства на погребението на сенатор Линдзи Греъм във Вашингтон.

Междувременно, също на 27 юли руският диктатор Владимир Путин подписа указ, с който се определя числеността на руската армия на 2 426 130 души общ персонал, включително 1 535 000 войници. Указът има за цел да създаде военно-строителни подразделения в рамките на руската армия. Путин за последно издаде такъв указ на 12 юни, увеличавайки числеността на руската армия на 2 399 130 души общ персонал, включително 1 510 000 военни. Указът на Путин от 27 юли значи увеличение с 27 000 души общ персонал на руската армия, от които 25 000 са военнослужещи. Русия разширява разрешената крайна численост на армията си почти всяка година от началото на пълномащабната си инвазия в Украйна през 2022 година - само че през 2022 година увеличението беше 137 000 души персонал, през 2023 година - 170 000 души, и 180 000 през 2024 година. Сегашните увеличения на този фон са много по-малки, коментира ISW - американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, който прилага в библиографията на поредния си дневен анализ и съответния указ на Путин.

Същевременно, CNN съобщи, че юли месец, който още не е приключил, е най-смъртоносният за цивилните граждани в Украйна от началото на пълномащабната война с Русия, подпалена от Путин. Предварителни официални данни сочат най-малко 377 убити цивилни от руските обстрели с ракети, дронове и артилерия, както и 2129 ранени. Само през последната седмица Русия е изстреляла около 1700 далекобойни дрона по цели в Украйна, хвърлила е над 1630 "умни" авиобомби и над 50 балистични ракети.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 131 далекобойни дрона по цели в Украйна, като по предварителни данни на украинските ВВС са свалени 107. На 9 места в Украйна е имало удари от общо 16 руски дрона, към момента на публикуване на материала според сводката на украинските ВВС в украинското въздушно пространство все още има руски далекобойни дронове. Военновременният ръководител на Запорожка област Иван Федоров съобщава в официалния си канал за 14 ранени след руски обстрели в областта, трима от които са деца. След това съобщение той информира и за руска въздушна атака срещу град Запорожие, тепърва се чакат данни какво е станало. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че бил ударен украински логистичен център в Кривой Рог с дрон "Геран-4" с реактивен двигател. Военновременният ръководител на Днепропетровска област Олександър Ганжа казва в своя официален телеграм канал, че има един ранен мъж, 59-годишен, след като руски обстрел е поразил селскостопанско предприятие, бензиностанция и магазин - ОЩЕ: Над 390 дрона срещу Москва и Подмосковието: Огнен ад, горят завод и пореден склад (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 77 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 27 юли е имало 227 бойни сблъсъка спрямо 264 на 26 юли. Руснаците са хвърлили 269 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с около 48 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3240 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 200 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 600 FPV дрона, което е с около 1710 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

🎯60 enemy light vehicles destroyed in just 4 days. 🔥

🪂 Paratroopers of the 81st Separate Airmobile Brigade of the 7th Rapid Response Corps are systematically eliminating Russian military transport. 💥

🚶‍♂️🚗 The enemy now has few options: march for dozens of kilometers on foot… pic.twitter.com/7Kb9kTkqHq — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) July 27, 2026

Пак Покровското направление е най-горещо – 34 отбити руски пехотни атаки там. Още 27 руски пехотни атаки са били организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Контантиновка. 19 са били руските пехотни атаки в съседното от север Славянско направление, още 16 е имало в Лиманското направление, което е съседно от север на Славянското. Руското военно министерство обяви за превзето село Торско (югозападно от Дружковка), но според данните на ISW то се намира на 3 километра от най-видимите руски позиции след инфилтрации т.е. дори не става въпрос за укрепени руски позиции – с други думи, твърдението е съмнително. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 11 руски пехотни атаки – показателно за изместването на повече фокус към Донецка област от руското военно командване за момента. В най-западната част на Запорожка област обаче украинците натискат – в района на Степногорск и в Плавни, предупреждава Z-каналът "Рибар". 10 руски пехотни атаки са извършени и в Южнослобожанското направление, в района на град Вовчанск и селата южно от него.

0:00 es en 48.694744, 37.759522, uno de los ejes de avance ruso desde la carretera Bakhmut-Sloviansk y el canal Donbas hacia Kramatorsk. pic.twitter.com/jQLxws2R4U — Martin Tuitero (@TuiteroMartin) July 27, 2026

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