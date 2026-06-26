"Изпълняваме 40-дневната операция на Зеленски": Украйна порази руски военни кораби и ПВО в Керч (ВИДЕО)

"Изпълнявайки задачите, поставени от президента на Украйна Володимир Зеленски в рамките на 40-дневната операция за оказване на натиск върху Руската федерация", бойците от подразделение „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) успешно са нанесли удари по руски военни спомагателни кораби. Те са се намирали на територията на корабостроителницата „Затока“ в окупирания град Керч на полуостров Крим, твърдят от службата в свое съобщение от 26 юни.

Поразени са били и системи за противовъздушна отбрана в района на Керченския проток.

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Удари по корабите "Волга" и "Вятка"

"По време на специалната операция дронове на СБУ нанесоха удари по кораби от проект 15310 „Волга“ и „Вятка“, както и по товарния и пътнически ферибот „Петропавловск“, чиято готовност беше 96%. В резултат на ударите на борда им избухна мащабен пожар", твърди СБУ.

„Волга“ и „Вятка“ са построени за руското Министерство на отбраната. Тяхната цел е разгръщането на хидроакустичната система за наблюдение „Хармония“ за подводно военно разузнаване. Освен това те могат да поставят безконтактни мини за унищожаване на кораби, подводни тръбопроводи, кабели и друга критична инфраструктура. Стойността на всеки от тези кораби възлиза на стотици милиони долари.

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"Освен това дронове на СБУ удариха оръжейната и радарната станция на противовъздушната ракетна система С-400, която обхващаше района на Керченския проток", хвалят се от украинската служба.

"Систематичната дейност на СБУ за унищожаване на руската военна инфраструктура във временно окупирания Крим лишава врага от възможността да използва полуострова като логистичен и военен център. Унищожаването на средствата за противовъздушна отбрана отваря пътя за нови удари с висока точност, а извеждането от строя на кораби и пристанищна инфраструктура подкопава способността на окупаторите да осигуряват своята група", твърдят от СБУ.

По-рано днес окупационните власти в Крим обявиха извънредно положение, включващо конкретно и град Севастопол.

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Русия атакува цивилни в Запорожие

Междувременно украинските регионални власти съобщиха, че Русия е нанесла ракетен удар по центъра на Запорожие. Съобщава се, че най-малко шестима души са ранени.

По-рано днес Запорожка област бе обстрелвана с дронове, авиобомби и балистични ракети.

Russia launched a missile strike on central Zaporizhzhia, according to Ukrainian regional authorities. At least six people were reported injured.. #Ukraine pic.twitter.com/2g6LuWQG3E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

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А 3-ти полк на силите за специални операции на Украйна обяви, че продължава да провежда операции за нанасяне на удари в дълбочина срещу руски цели в окупираната южна част на страната.

Ukraine’s 3rd Special Operations Forces Regiment continues conducting deep-strike operations against Russian targets in occupied southern Ukraine. #Ukraine pic.twitter.com/72MFRN4mtO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

*Заглавната снимка е илюстративна.