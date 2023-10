Изненадващо затвориха Лувъра в Париж заради риск от атака (ВИДЕА)

"Получихме писмено съобщение, съобщаващо за риск за музея и неговите посетители" и "решихме да евакуираме хората и да затворим в рамките на деня", заявиха от пресслужбата на най-големия в света музей.

Кадри от евакуацията на посетителите бяха разпространени в социалните мрежи.

Франция е в повишена готовност заради нападението вчера, 13 октомври, в североизточния град Арас, където бе убит един човек, а други двама бяха тежко ранени. ОЩЕ: Атака с нож във френско училище: Убит е учител, още двама души са ранени

