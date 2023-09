Ярослав Качински: Ще подкрепяме Украйна до победа (ВИДЕО)

Jarosław Kaczyński w formie.

Odcinek 104: Wiem, jakich mamy przeciwników. Pamiętajcie Państwo, że to starcie nieprzyjemne i niepotrzebne, jakie nastąpiło, nic nie zmienia jeżeli chodzi o nasz stosunek do wojny na Ukrainie.

Będziemy popierać Ukrainę, aż do zwyciestwa.



🇵🇱 🇺🇦 pic.twitter.com/N8Q9ZCDq02