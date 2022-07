Жозеп Борел: ЕС няма да признае паспортите, които Русия издава на украинци

Припомняме, че преди дни руският президент Владимир Путин подписа указ за облекчаване на процедурата за издаване на руски паспорти за лица, постоянно пребиваващи в Украйна и на територията на сепаратистките Донецка и Луганска народни републики. Съгласно него гражданите на Украйна, ДНР и ЛНР, както и лицата без гражданство, но постоянно пребиваващи на техните територии, имат право да кандидатстват за руско гражданство по опростена процедура.

Този указ бе предшестван от други два подобни от края на май, когато Путин облекчи процеса за предоставяне на руско гражданство на украински граждани от окупираните от руснаците Херсонска и Запорожка области, както и на украински деца без родителски грижи и недееспособни лица от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области.

Европейският съюз няма да признае тези паспорти, издадени като част от агресивната война на Русия срещу Украйна, добавя в коментара си Борел.

The new Russian legislation now simplifying the procedure for all Ukrainians to obtain RU citizenship is yet another flagrant violation of UA sovereignty, linked to Russia’s illegal war.



The EU will not recognise these passports and recalls its position: https://t.co/jVYaiBlx2s