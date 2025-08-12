Войната в Украйна:

Протест: Учители в Румъния обмислят бойкот на първия учебен ден

Румънските учители обмислят бойкот на началото на новата учебна година на 8 септември след провал на преговорите между синдикатите и кабинета. Срещата с премиера Илие Боложан и просветния министър Даниел Давид се проведе след триседмични учителски протести, предава БНТ.

Исканията са за оставка на Давид и оттегляне на мерките на правителството за оптимизация на сектора. Те включват увеличение от 18 на 20 учебни часа на задължителния седмичен норматив за учителите, намалена почасова ставка, повече деца в паралелка и сливане на училища. При липса на компромис 30 хиляди румънски учители ще протестират по улиците на Букурещ вместо да бъдат в кластите стаи за първия учебен ден, обещават синдикатите.

