Пожарите в Испания се разрастват, хиляди са евакуирани (ВИДЕО)

Вълната от горски пожари, засегнали Испания, достигна и град Кадис. Огънят, който избухна в района на Тарифа, наложи евакуацията на над 2000 души от плажове, хотели и жилища близо до плажа Атлантера. Кметът на Тарифа Хосе Антонио Сантос предупреди, че пожарът се разпространява главно в гъсто залесени райони, където пламъците са най-интензивни. Новият пожар идва само два дни, след като друго огнище в района на Ла Пеня беше обявено за овладян. Тогава пламъците засегнаха повече от 280 хектара гори и също наложиха евакуацията на хиляди хора.

Борба с пламъците

Над 100 пожарникари, 14 летателни средства, включително средни и тежки хеликоптери, амфибийни и товарни самолети, както и координационен самолет работят за ограничаването на огъня.

Евакуацията е била затруднена от инфраструктурата, обясни Антонио Санс от регионалното правителство на Андалусия, съобщи БНР. По думите му, извеждането на хората е било реализирано бързо и успешно благодарение на сътрудничеството на Гражданската гвардия, местната полиция и Гражданска защита.

Гражданската гвардия регулира движението, за да се избегнат задръствания и да се улеснят евакуациите на хора.

Антонио Санс подчерта, че широкомащабните мерки, предприети в района, са насочени към предотвратяване на разпространението на пламъците към туристическите и градските райони.