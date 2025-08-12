Престъпните условия по сделката Тръмп-Путин и новата световна война: Анализ

Журналистът Григор Лилов излезе с прогноза какви условия ще бъдат договорени между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин на срещата им само след три дни - на 15 август в Аляска. При това направи и уточнение защо бе избран именно този американски щат за място на отдавна чаканата среща - заради символното значение на Аляска, за която навремето Русия и САЩ се разбраха "с мир и чрез сделка" (както е известно завладяната от руснаците Аляска е била продадена през 1867 г. на САЩ за скромната сума от 7.2 милиона долара).

Ето как вижда журналистът бъдещите условия на сделката, които ще са толкова несправедливи по отношение на Украйна и погазващи международното право, че ще бъдат нарушени от Русия още през 2028 г., а през 2030 г. в резултат на това ще избухне и Третата световна война, според неговата прогноза.

Условията по сделката, пише Лилов в профила си във Facebook:

"1. Примирието е по линията на бойните действия.

2. Кремъл освен това си взима цялата Донецка област – т.е. още 7 500 квадратни километра от Украйна и цялата Луганска област, която практически вече е завладяна от него.

3. За сметка на тези придобивания руската армия се изтегля от териториите на Сумска и Харковска област.

4. Двете страни (САЩ и Русия) приемат статут на тази демаркационна линия като държавни граници.

5. При изпълнение на условията досегашните санкции се отменят.

6. САЩ поемат ангажимента Украйна да бъде с неутрален статус и да не бъде приемана в НАТО.

*** за други междудържавни структури (ЕС) Русия ще придобие право на съгласие/вето. Не е договорено – предмет е на преговори.

7. САЩ поемат ангажимента да спрат всякаква военна помощ за Украйна – и пряката, и косвената чрез други държави.

8. Русия дава гаранции за ненападение срещу Украйна.

9. Русия дава гаранции за всички американски капиталовложения, които ще бъдат направени на завзетата украинска земя, както и за американските в самата Русия.

10. Украйна дава гаранции за същите капиталовложения, вкл. и за съвместни между САЩ и Русия.

11. Двете страни (САЩ и Русия) установят клаузи за най-благоприятен търговски режим помежду им и за взаимна защита и насърчаване на инвестициите.

*** Съдбата на Запорожката АЕЦ ще бъде решена на срещата, като американците предлагат да я превърнат от сегашна руска в тяхна собственост или като минимум тяхно управление и да доставят електроенергия и за Русия, и за Украйна на чисто търговски принцип.

*** Северен поток и Турски поток също са предмет на договорки между двете държави за съвместно управление, евентуално и съсобственост.

12. САЩ се ангажират да съдействат за отмяна на европейските санкции.

13. Русия се ангажира да ограничи взаимодействието с Китай и износа на суровини към него, понеже ще получи отново достъп до европейския и американския пазар (много съмнително дали въобще ще бъде изпълнявано дори и за парлама).

14. САЩ и Русия се договарят да консултират и съгласуват политиките в областта на международните цени на енергосуровините и техните доставки.

15. Двете страни съвместно ще изградят енергийни коридори през Грузия."

Новата световна война - неизбежен резултат от тази недалновидна сделка

Последствията от тази сделка ще бъдат повече от катастрофални, тъй като ще ни доведат до новата световна война, смята журналистът.

"Тази сделка обаче ще издържи някъде към лятото на 2028 г., когато Русия ще я наруши и ще се опита да установи марионетен режим в цяла Украйна (с голяма доза вероятност ще успее и ще я присъедини към себе си), както и ще заграби Молдова. А също така ще монтира прокси режими в България и Румъния. След което ще се устреми към Прибалтика и Ирак. САЩ обаче с вече зависима от Русия Европа нямат шансове за световно могъщество. Въпреки това ще реагират със закъснение, макар и чрез нов президент. Това закъснение ще им струва ужасно скъпо и е неясно дали ще успеят да запазят световното си могъщество.

През 2030 г. новата световна война ще е факт, вкл. и в Европа като въоръжени конфликти (Балканите и Прибалтика). САЩ ще са заети в Далечния Изток с Китай, който вече ще е превзел Тайван и със Северна Корея, която ще разпали конфликт с Южна Корея. С висока вероятност можем да станем свидетели и потърпевши на употребата на тактическо ядрено оръжие на фронтовите линии от Русия и Китай.

Дали Европа ще е достатъчно мощна тогава, за да се справи с това предизвикателство? Според мен – не!

Дали САЩ ще са достатъчно могъщи тогава, за да парират бързо това предизвикателство – също не!

Най-потърпевши ще са Украйна, ЕС, Балканите, Прибалтика, Турция, в известна степен финансово и енергийните монархии в Близкия Изток и временно (до 2029) и Китай. САЩ обаче ще инкасират най-тежките последици, започвайки от 2029 г. нататък."