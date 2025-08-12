Продължава битката с огъня в Сунгурларе

Общо 51 пожара горяха в страната. Над 8 хиляди декара изгоряха край Средец. На запад остава опасността от преминаване на огъня на територията на Природен парк Пирин. Най-сериозно обаче е положението в Община Сунгурларе, пише БНТ. В късния следобед пламъците на изток се възобновиха и наложиха задействането на системата BG-Alert. Незабавна евакуация беше обявена в село Скала. Още: Отчетоха завишени нива на метан и въглероден диоксид след пожара в Харманли

Битката с пожарите

Още: Над 10 000 декара гора е изпепелена: Пожарът край Сунгурларе продължава

Пожарът край Сунгуларе отново се е разраснал. Причината за това е вятърът, пише БТА, позовавайки се на съобщение на пресцентъра на Община Сунгурларе. Огънят се движи към село Скала, за което са пренасочени усилия със земеделска техника – трактори с брани, които се опитват да пресекат нивите и да спрат огъня. Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е на терен и наблюдава действията на земеделците, с чиято техника се надяват да прекъснат пътя на пламъците и да предотвратят навлизането им в селото. Усилията на администрацията в момента са съсредоточени там, за да се реагира максимално бързо, ако се наложи евакуация на населението на село Скала.

Продължава борбата с огъня над село Скала. След включването на самолети и хеликоптери в най-критичния момент, към този час пламъците вече са извън населеното място. Макар системата BG-Alert да призова за незабавна евакуация, част от жителите отказаха да напуснат домовете си. Някои от тях бяха изведени принудително и отведени на безопасно място – в началото на селото. Цялата дясна страна на Скала е изпепелена.

Няма пострдали хора, над 20 екипа на пожарната остават на място. Продължава борбата с огъня повече от четири денонощия.

Още: Заради вятъра: Пожарът в Сунгурларско отново се разрасна