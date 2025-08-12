НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 12.08.25 - Ще има ли сделка между Тръмп и Путин за земите на Украйна?

Изминаха 41 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на равновесие. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия, след като успешната украинска контраофанзива в Харковска област доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 30-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут към Часов Яр, през Торецк, Запорожие, Купянск, Лиман. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, а най-предните руски части са на около 4-5 километра от този ключов град. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта вече спря, а украинската армия удържа и се готви за нов руски натиск. В Курска област текат жестоки битки и засега руската армия не може да отблъсне изцяло нахлулите на 6 август, 2024 година украински части, но вече има позиции в област Суми и се очаква там, от границата, да се оформи нов неизгоден за Украйна фронт.

Американският президент Доналд Тръмп обеща, че няма да подписва сделка при срещата си с руския диктатор Владимир Путин в Аляска. Тя трябва да се проведе на 15 август - все още не е известно къде точно в Аляска, нито от колко часа. Тръмп изрече обещанието си по време на брифинг. "Русия окупира голяма част от Украйна. Те окупираха първокласна земя. Ще се опитаме да върнем част от тази територия обратно на Украйна", заяви Тръмп. Какво обаче имаше той предвид - по думите му, фронтовата линия не разделя равномерно четирите украински области, в които Русия сега воюва и окупира части от тях. Затова щяло да се договори един вид "изравняване".