Георг Георгиев за Украйна: Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо

Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред, каза министърът на външните работи Георг Георгиев, който участва в неформално видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи“.

В рамките на заседанието са обсъдени актуалните развития при дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна, координация с трансатлантическите партньори в контекста на предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска, както и продължаване на солидарността и всестранната подкрепа на Европейския съюз за Украйна, посочват от външно министерство.

В изказването си министър Георгиев приветства решителния ангажимент на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия и постигането на мир посредством преговори. Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред, подчерта Георгиев и посочи, че докато това бъде постигнато, нашата всеобхватна подкрепа за Украйна ще продължи. По думите му мирът не е просто отсъствие на война, а следва да бъде основа за дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет както за Украйна, така и за Европа като цяло.

Външният министър посочва още, че наложените срещу Русия санкции доказват своята ефективност. Тяхното надграждане следва да продължи, докато руската военна агресия срещу Украйна не бъде прекратена, допълва той.

Въпросът с Близкия изток

От министерството посочват, че по време на заседанието са обсъдени още и актуалната ситуация в Близкия Изток и необходимостта от ускоряване предоставянето на крайно необходимата за цивилното население в Ивицата Газа хуманитарна помощ.

Георгиев посочва, че България изразява дълбока загриженост от разширяването на военната операция в Ивицата Газа.

"Призоваваме за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия, което би позволило продължаването на усилията за примирие. Хуманитарната помощ, предназначена за жителите на Ивицата Газа, които са в критично състояние, следва да бъде увеличена незабавно“, допълва външеният министър.

Той е препотвърдил готовността на България, съвместно със своите партньори от ЕС, да продължи да полага интензивни и целенасочени усилия за трайно разрешаване на конфликта в Близкия Изток въз основа на принципа за две държави.