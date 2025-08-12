Войната в Украйна:

Соловьов заплаши Азербайджан със "специална военна операция" (ВИДЕО)

12 август 2025, 06:40 часа 561 прочитания 0 коментара
Соловьов заплаши Азербайджан със "специална военна операция" (ВИДЕО)

"В същото време е важно да разберем какво става в Южен Кавказ. Това е много сериозен проблем. Скоро Каспийско море може да се окаже в ситуация, в която бази на НАТО се разполагат там". Думите са на руския телевизионен водещ Владимир Соловьов, който е едно от най-популярните пропагандни оръжия на руския диктатор Владимир Путин.

Казаното от Соловьов не е случайно – в последно време отношенията между Русия и Азербайджан се влошиха рязко. Точката на кипене се превърна случаят, при който самолет на Азербайджанските авиолинии беше надупчен от руската ПВО при чеченската столица Грозни и катастрофира на път към Баку. Катастрофата стана в Казахстан, близо до Актау – Още: Самолетна катастрофа в Казахстан, има оцелели (ВИДЕО)

Москва така и не призна вина за случилото се, а Азербайджан усилено се готви да съди Русия на международно ниво за катастрофата – Още: Азербайджан с ясен сигнал, че ще съди Русия за свален самолет

Това обаче далеч не е всичко – наскоро поредната руска въздушна атака уцели енергийни съоръжения в Украйна, през които минават азерски газ и петрол. Азербайджан показа, че това изобщо няма да остане без последствия и осигури хуманитарна помощ за Украйна, като обмисля да премахне и ембаргото за износ на оръжия за Украйна – Още: Азербайджан ще предостави хуманитарна помощ на Украйна

Появата на бази на НАТО при Каспийско море е толкова опасно, ако гледаме геополитическата ситуация, може да доведе до такива последствия, че "това да не е последната специална военна операция за нашето поколение", предупреди Соловьов, правейки аналогия с нахлуването на руската армия в Украйна и явно заплашвайки Азербайджан.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Азербайджан война Украйна специална военна операция СВО
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес