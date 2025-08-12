Соловьов заплаши Азербайджан със "специална военна операция" (ВИДЕО)

"В същото време е важно да разберем какво става в Южен Кавказ. Това е много сериозен проблем. Скоро Каспийско море може да се окаже в ситуация, в която бази на НАТО се разполагат там". Думите са на руския телевизионен водещ Владимир Соловьов, който е едно от най-популярните пропагандни оръжия на руския диктатор Владимир Путин.

Казаното от Соловьов не е случайно – в последно време отношенията между Русия и Азербайджан се влошиха рязко. Точката на кипене се превърна случаят, при който самолет на Азербайджанските авиолинии беше надупчен от руската ПВО при чеченската столица Грозни и катастрофира на път към Баку. Катастрофата стана в Казахстан, близо до Актау – Още: Самолетна катастрофа в Казахстан, има оцелели (ВИДЕО)

Москва така и не призна вина за случилото се, а Азербайджан усилено се готви да съди Русия на международно ниво за катастрофата – Още: Азербайджан с ясен сигнал, че ще съди Русия за свален самолет

Това обаче далеч не е всичко – наскоро поредната руска въздушна атака уцели енергийни съоръжения в Украйна, през които минават азерски газ и петрол. Азербайджан показа, че това изобщо няма да остане без последствия и осигури хуманитарна помощ за Украйна, като обмисля да премахне и ембаргото за износ на оръжия за Украйна – Още: Азербайджан ще предостави хуманитарна помощ на Украйна

Появата на бази на НАТО при Каспийско море е толкова опасно, ако гледаме геополитическата ситуация, може да доведе до такива последствия, че "това да не е последната специална военна операция за нашето поколение", предупреди Соловьов, правейки аналогия с нахлуването на руската армия в Украйна и явно заплашвайки Азербайджан.

Z-propagandists are very displeased with the news about Azerbaijan’s humanitarian aid to Ukraine. Solovyov claimed that there is now a “very big problem” in the South Caucasus and that NATO bases could appear in the Caspian region. pic.twitter.com/FOvrRMNiBr — WarTranslated (@wartranslated) August 11, 2025