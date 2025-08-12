Активизира се вулкан на Камчатка

Регистрирано е изхвърляне на пепел на височина до 10 км от вулкана Ключевская сопка в Камчатка, съобщава БТА, като цитира изявление на регионалното управление на руското Министерство на извънредните ситуации. "Сутринта на 12 август от вулкана Ключевская сопка бе регистрирано изхвърляне на пепел на височина до 10 000 метра, като височината на самия гигант е 4750 метра. Пепелният облак се е разпространил в посока изток-североизток към Берингово море. По пътя на пепелния облак няма населени места", съобщиха от ведомството.

Вулканът е най-високият действащ в Евразия. Вулканът представлява правилен конус с кратер на върха с диаметър около 700 м. По склоновете има около 80 кратера от вторични експлозии. Гигантът се активизира след мощното земетресение на 30 юли, след което последваха и други силни трусове.

Земетресение също събуди вулкана в Камчатка

Земетресението в Камчатка събуди вулкана Ключевская сопка, съобщиха от геофизическата служба към руската академия на науката. Наблюдава се изтичане на лава по западния склон и взривове. Ключевская сопка е най-високият активен вулкан в Евразия. Неговата височина е 4754 м. За последен път той беше активен през юни 2023 г. Земетресението в Камчатка стана най-силното за последните 70 години в региона, то беше с магнитуд от 8,8 по Рихтер. Вероятно то е най-мощното от март 2011 г., когато японското крайбрежие пострада от трус с магнитуд 9 по Рихтер.

По информация на Новая газета има пострадали няколко души, както и щети по сгради, пострадала е детска градина и болница. Очакват се вторични трусове с магнитуд до 7,5 по Рихтер.

Епицентърът на земетресението е бил в Тихия океан на 150 км от Петропавловск-Камчатски на дълбочина 47 км. Опасност от цунами бе обявена в Камчатка, Япония, САЩ, Чили, Перу и други страни. Вълни с височина от 3-4 м връхлетяха Камчатка, потапяйки редица крайбрежни региони. В Япония на брега бяха изхвърлени четири кита.

