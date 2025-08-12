Войната в Украйна:

Жълт код за жеги в 11 области

12 август 2025, 06:15 часа 223 прочитания 0 коментара
Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове главно над планините с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми, съобщават от НИМХ. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 32 и 37 градуса. Още: Свирепа жега: У нас бе измерена най-високата температура от началото на годината

Жълт код за жеги е обявен за редица области - Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Кърджали, Кюстендил, Стара Загора и Хасково.

Какво ще е времето по планините и Черноморието?

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но само на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра - около 20 градуса.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
