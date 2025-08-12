"На Путин не може да се има доверие": Великобритания предупреди Тръмп

Британското правителство предупреди американския президент Доналд Тръмп да не се доверява на руския диктатор Владимир Путин, че ще се придържа към евентуално споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, съобщи вестник "Таймс". В декларация от "Даунинг стрийт" се казва, че "на Путин не може да се има доверие" и "Великобритания настоява за гаранции, че всяка пауза в боевете, договорена на срещата между Тръмп и Путин, няма да бъде използвана от Русия за глътка въздух за подготовка за нова офанзива".

Преди срещата с Путин

На въпрос дали премиерът Киър Стармър смята, че на Путин може да се има доверие, официален говорител на премиера отговори отрицателно и допълни, че прекратяването на огъня "не може просто да бъде възможност президентът Путин да си тръгне, да се превъоръжи, да се укрепи и след това да продължи войната".

Европейските лидери призоваха Тръмп през уикенда да позволи на Украйна да участва в преговорите, неспокойни от възможността да направи отстъпки на Путин на срещата на върха.

Британското правителство описа предстоящите преговори като "флуидни" след като Тръмп сигнализира, че може би е готов да включи и Зеленски в срещата, която ще се проведе в Аляска.

Стармър предложи войските, необходими за съблюдаване на прекратяването на огъня, да бъдат разположени в Украйна от така наречената "коалиция на желаещите". Неговият говорител заяви, че всяка сделка трябва да вземе предвид "уроците от миналото, когато очевидно съюзниците не са имали онези смислени гаранции за сигурност, които позволиха на президента Путин да се превъоръжи и да действа отново".