"Планът на Нетаняху може да се превърне във Виетнам за Израел" (ВИДЕО)

"Това може да се окаже Виетнам – сценарий стил Виетнам за Израел", предупреди международният анализатор Димитър Къцарков в интервю за Студио Actualno, коментирайки плановете на израелския премиер Бенямин Нетаняху за офанзива в Газа. По думите му евентуално навлизане в ивицата може да се превърне във "военно стратегическо блато", в което армията да затъне.

Къцарков подчерта, че в Израел протестират не само в Тел Авив, а и в други градове. Недоволните са предимно роднини на заложници, политическата опозиция и част от военните. "Дори главнокомандващият на израелските сили е в опозиция на този план", каза той. В коалицията обаче има крайно десни фигури като Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич, които настояват за заселване на Газа.

Според анализатора, Нетаняху е подложен на сериозен международен натиск, включително заради новината, че Австралия ще подкрепи признаването на палестинска държава на Генералната асамблея на ООН през септември. Той смята, че западният натиск може дори да ускори офанзивата, вместо да я спре. Още: "Израел няма друг избор": Нетаняху защити плановете си за превземане на Газа (ВИДЕО)

Подкрепата на САЩ остава стабилна...засега

Къцарков не вижда колебание в американската подкрепа за Израел, но предупреди, че тя може да се промени, ако хуманитарната цена на операцията стане твърде висока. "Колкото повече се затяга примката около Нетаняху, толкова повече той е бутан към това решение", обясни експертът.

Анализаторът смята, че премиерът вижда в предстоящите парламентарни избори през октомври момент да "гради своето наследство". Нетаняху цели или "тотално унищожение на Хамас", или затягане на конфликта в продължителна криза. При сегашната му коалиция, решение за две държави е "трудно постижимо". Още: Нетаняху: Израел не смята да окупира Ивицата Газа за постоянно (ВИДЕО)

Възможна роля на арабските държави

Като потенциални посредници за бъдещо управление на Газа Къцарков посочи Египет, Саудитска Арабия, Катар и други членове на Арабската лига. Той припомни, че премиерът е предложил територията да бъде предадена под мандат на арабски държави – идея, която среща отпор сред коалиционните му партньори, желаещи ново заселване. Още: Зад кулисите: Планът на Нетаняху да завземе Газа въпреки сериозно предупреждение от армията на Израел

По повод атаката, при която загинаха петима журналисти на "Ал Джазира", Къцарков заяви, че не може да потвърди твърденията на Нетаняху, че един от тях е имал връзка с терористична организация. Той уточни, че в Израел има големи подозрения към арабските медии и обвинения, че някои журналисти подпомагат Хамас, но подчерта, че няма информация от службите, която да коментира.